Эксклюзив
08:03 • 1348 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 2418 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 8592 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 11515 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 9418 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 13057 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
14 октября, 23:34 • 14680 просмотра
Правительство призывает общины не спешить с отопительным сезоном, сохраняя ресурсы - Кулеба
14 октября, 19:16 • 31037 просмотра
Зеленский на встрече в Вашингтоне будет просить о поставках Украине ракет Tomahawk - Трамп
Эксклюзив
14 октября, 15:21 • 60742 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
14 октября, 15:17 • 53009 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
Популярные новости
ЦПД: статья якобы Frankfurter Allgemeine Zeitung о "внутренней войне" в Украине - фейк14 октября, 23:02 • 37558 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 46475 просмотра
Мошенники предлагают "легкий заработок" в соцсетях: как защититься15 октября, 01:08 • 34807 просмотра
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 53820 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26120 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 590 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 8624 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 11531 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 26150 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 83489 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 46505 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 31139 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 33078 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 41492 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 45480 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 2470 просмотра

Группа Нафтогаз сообщила о трех массированных атаках на газовую инфраструктуру Украины за последние семь дней. Враг бил по ТЭЦ, газодобывающим объектам в Харьковской области и критически важным объектам в Сумской и Черниговской областях.

рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
naftogaz.com

Россия трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, сообщили в среду в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

За последние семь дней враг трижды совершил массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ Группы Нафтогаз. До этого в течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях

- сообщили в Нафтогазе.

"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. Российские террористы совершают очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломить и не запугать. Поддерживаем и бережем друг друга. Все восстановим. Все отстроим", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Все службы компании, как указано, работают в усиленном режиме.

Напомним

В ночь на 3 октября россияне нанесли самый массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны.

россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз03.10.25, 13:33 • 56281 просмотр

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Укргаздобыча
Нафтогаз
Черниговская область
Украина