рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Киев • УНН
Группа Нафтогаз сообщила о трех массированных атаках на газовую инфраструктуру Украины за последние семь дней. Враг бил по ТЭЦ, газодобывающим объектам в Харьковской области и критически важным объектам в Сумской и Черниговской областях.
Россия трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, сообщили в среду в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
За последние семь дней враг трижды совершил массированные атаки на объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Этой ночью под ударом была одна из ТЭЦ Группы Нафтогаз. До этого в течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях
"Эти объекты не имеют никакого отношения к военным целям. Российские террористы совершают очередные акты терроризма, цель которых лишить Украину газа, тепла и света зимой. Никак не могут понять россияне, что нас так не сломить и не запугать. Поддерживаем и бережем друг друга. Все восстановим. Все отстроим", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Все службы компании, как указано, работают в усиленном режиме.
Напомним
В ночь на 3 октября россияне нанесли самый массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны.
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз03.10.25, 13:33 • 56281 просмотр