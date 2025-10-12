Україна відбила масовану атаку 118 шахедів та дронів-імітаторів: збито майже всі
Київ • УНН
Українська ППО збила та подавила понад 100 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів, які атакували Україну з кількох напрямків. Загалом було випущено 118 ударних БпЛА, з них близько 50 – шахеди.
Черговий повітряний напад рф відбивали українські зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем. За попередніми даними, ППО подавило та збило понад 100 ворожц БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів. Передає УНН із посиланням на Повітряні Сили України.
Деталі
118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ Криму, близько 50 із них- шахеди; а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл.
Згідно з інформацією Повітряних Сіил, станом на 9 годину ранку було відомо про збиття/подавленя 103 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів російської армії. Відповідні дії проведно на півночі, сході та півдні України.
Нагадаємо
У ніч на 11 жовтня росія атакувала Україну 78 ударними БпЛА, з яких понад 40 були "шахедами". Сили ППО збили 54 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.