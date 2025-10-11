Сили ППО збили 54 із 78 ворожих безпілотників уночі
Київ • УНН
У ніч на 11 жовтня РФ атакувала Україну 78 ударними БпЛА, з яких понад 40 були «шахедами». Сили ППО збили 54 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.
У ніч на 11 жовтня рф атакувала Україну 78-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них – "шахеди". Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.
Деталі
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!
