Силы ПВО сбили 54 из 78 вражеских беспилотников ночью
Киев • УНН
В ночь на 11 октября РФ атаковала Украину 78 ударными БпЛА, из которых более 40 были «шахедами». Силы ПВО сбили 54 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
В ночь на 11 октября РФ атаковала Украину 78 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 40 из них – "шахеды". Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.
Подробности
Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 54 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 6 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!
