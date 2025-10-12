$41.510.00
11 октября, 16:00 • 38285 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 61913 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 33679 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 38691 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 28916 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 27585 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 35483 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43479 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 69190 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35589 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Украина отразила массированную атаку 118 "шахедов" и дронов-имитаторов: сбиты почти все

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Украинская ПВО сбила и подавила более 100 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов, которые атаковали Украину с нескольких направлений. Всего было выпущено 118 ударных БпЛА, из них около 50 – "шахеды".

Украина отразила массированную атаку 118 "шахедов" и дронов-имитаторов: сбиты почти все

Очередное воздушное нападение РФ отражали украинские зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем. По предварительным данным, ПВО подавило и сбило более 100 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы Украины.

Детали

118-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма, около 50 из них – шахеды; а также управляемой авиационной ракетой Х-31 с ТОТ Запорожской обл.

- информирует ведомство.

Согласно информации Воздушных Сил, по состоянию на 9 часов утра было известно о сбитии/подавлении 103 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов российской армии. Соответствующие действия проведены на севере, востоке и юге Украины.

Напомним

В ночь на 11 октября Россия атаковала Украину 78 ударными БПЛА, из которых более 40 были "шахедами". Силы ПВО сбили 54 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Игорь Тележников

Война в Украине
Курск
Запорожская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина