Украина отразила массированную атаку 118 "шахедов" и дронов-имитаторов: сбиты почти все
Киев • УНН
Украинская ПВО сбила и подавила более 100 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов, которые атаковали Украину с нескольких направлений. Всего было выпущено 118 ударных БпЛА, из них около 50 – "шахеды".
Очередное воздушное нападение РФ отражали украинские зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем. По предварительным данным, ПВО подавило и сбило более 100 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы Украины.
Детали
118-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма, около 50 из них – шахеды; а также управляемой авиационной ракетой Х-31 с ТОТ Запорожской обл.
Согласно информации Воздушных Сил, по состоянию на 9 часов утра было известно о сбитии/подавлении 103 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов российской армии. Соответствующие действия проведены на севере, востоке и юге Украины.
Напомним
В ночь на 11 октября Россия атаковала Украину 78 ударными БПЛА, из которых более 40 были "шахедами". Силы ПВО сбили 54 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.