По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы

Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 16659 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 37452 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 44321 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 37301 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 36570 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 27160 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20444 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18450 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 40680 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 40507 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны15 октября, 16:57 • 5226 просмотра
Встречу главы ОБСЕ и премьера Грузии отменили: кто передумал и при чем тут митинги15 октября, 17:10 • 3946 просмотра
"Аляскинский процесс" не завершен: лавров рассказал, чего ждет рф15 октября, 17:34 • 7784 просмотра
российские беспилотники атаковали Нежин: есть попадания и раненые15 октября, 18:28 • 3104 просмотра
Третья штурмовая бригада отреагировала на информацию о задержании в Тернопольской области, вероятно, их бойцов: готовы к сотрудничеству с полицией15 октября, 19:20 • 3438 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 31752 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 46361 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 40676 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 40503 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 65522 просмотра
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Биньямин Нетаньяху
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Государственная граница Украины
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 14456 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 64389 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 43168 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 45528 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 51795 просмотра
Дипломатка
Нью-Йорк Таймс
Фильм
MIM-104 Patriot
Золото

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы

Киев • УНН

 • 1330 просмотра

В ночь на 16 октября по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Зафиксированы взрывы в Харькове, Полтаве, Кропивницком и Изюме.

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы

В ночь на 16 октября по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.

Детали

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

Тем временем СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Полтаве и Кропивницком.

Также серия взрывов прогремела в Изюме (Харьковская область).

Мониторинговые каналы информируют о дополнительной угрозе баллистики из российских Воронежа и Таганрога.

Напомним

Россия трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. В течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.

Украина отразила массированную атаку 118 "шахедов" и дронов-имитаторов: сбиты почти все12.10.25, 09:37 • 5001 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Изюм
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина
Полтава
Кропивницкий
Харьков