По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы
Киев • УНН
В ночь на 16 октября по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Зафиксированы взрывы в Харькове, Полтаве, Кропивницком и Изюме.
В ночь на 16 октября по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует УНН.
Детали
"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
Тем временем СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Полтаве и Кропивницком.
Также серия взрывов прогремела в Изюме (Харьковская область).
Мониторинговые каналы информируют о дополнительной угрозе баллистики из российских Воронежа и Таганрога.
Напомним
Россия трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. В течение недели враг бил по газодобывающим объектам в Харьковской области, а также прицельно атаковал критически важные объекты в Сумской и Черниговской областях.
