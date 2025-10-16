Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК
Киев • УНН
В результате ночной атаки врага 16 октября работа объектов газодобычи ДТЭК Нефтегаз в Полтавской области была остановлена. По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских самолетов МиГ-31К.
Из-за российской атаки в ночь на 16 октября работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Подробности
Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена
Напомним
В ночь на 16 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российских самолетов МиГ-31К. Взрывы были зафиксированы в Харькове, Полтаве, Кропивницком и Изюме.
Также УНН сообщал, что россия трижды за неделю массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. В течение недели враг бил по газодобывающим объектам на Харьковщине, а также прицельно атаковал критически важные объекты на Сумщине и Черниговщине.