Экстренные отключения света снова ввели в ряде областей Украины
Киев • УНН
Утром 16 октября в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Полтавской областях введены экстренные отключения света. На Черниговщине действует график почасовых отключений.
В ряде областей утром в четверг, 16 октября, снова введены экстренные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные местных облэнерго и энергокомпаний.
Подробности
По меньшей мере в четырех областях введены аварийные отключения, в дополнение к графикам в еще одном регионе.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - сообщили в Сумыоблэнерго.
"16.10.2025 с 09 час. 21 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - отметили в Кировоградоблэнерго.
В Полтаваоблэнерго также указали: "Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 16 октября в 9:07 получена команда на применение 2 очередей ГАО".
В Харьковоблэнерго еще вчера вечером сообщали о введенных аварийных отключениях.
Тем временем график почасовых отключений (ГПО) в три очереди одновременно 16 октября действует на Черниговщине, сообщили в Черниговоблэнерго. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - указали в компании.
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16.10.25, 09:15 • 16104 просмотра