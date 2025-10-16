$41.760.01
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго
05:41 • 14839 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 17269 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 17720 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 30361 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 52508 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 51744 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 42349 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 40336 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 28711 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
публикации
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 4740 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 42843 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 57253 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 50686 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 50259 просмотра
Экстренные отключения света снова ввели в ряде областей Украины

Киев • УНН

 • 6196 просмотра

Утром 16 октября в Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Полтавской областях введены экстренные отключения света. На Черниговщине действует график почасовых отключений.

Экстренные отключения света снова ввели в ряде областей Украины

В ряде областей утром в четверг, 16 октября, снова введены экстренные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на данные местных облэнерго и энергокомпаний. 

Подробности

По меньшей мере в четырех областях введены аварийные отключения, в дополнение к графикам в еще одном регионе.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской области применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1 и 2 очередей потребителей", - сообщили в Сумыоблэнерго.

"16.10.2025 с 09 час. 21 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - отметили в Кировоградоблэнерго.

В Полтаваоблэнерго также указали: "Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 16 октября в 9:07 получена команда на применение 2 очередей ГАО".

В Харьковоблэнерго еще вчера вечером сообщали о введенных аварийных отключениях.

Тем временем график почасовых отключений (ГПО) в три очереди одновременно 16 октября действует на Черниговщине, сообщили в Черниговоблэнерго. "Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - указали в компании.

Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16.10.25, 09:15 • 16104 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Черниговская область
ДТЭК
Укрэнерго