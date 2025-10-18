Правительство приняло ряд решений по защите критической инфраструктуры: что предусматривается
Киев • УНН
Кабинет министров принял решение по защите критической инфраструктуры, включая создание Координационного центра инженерной защиты. Правительство направило средства из резервного фонда на защиту и восстановление инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, передает УНН.
Подробности
Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры. Мы должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, даже несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективными. Они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения
По ее словам, предусматривается создание Координационного центра инженерной защиты, который объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры.
Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления
Также правительство обновило перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме. Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.
Правительство приняло решения, которые позволят ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения. Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть — от согласования до заключения договоров — станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное
Кроме того, правительство направило дополнительные средства из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.
Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем — от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты. Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики
Напомним
российские захватчики изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь их главными мишенями являются распределительные станции.