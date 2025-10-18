Правительство приняло ряд решений по защите критической инфраструктуры: что предусматривается

$41.640.00
48.520.00
ukenru
Эксклюзив
10:58 • 8556 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
09:59 • 14412 просмотра
Сколько стоят строительные услуги и где самый большой спрос: аналитика
Эксклюзив
08:50 • 14595 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 34033 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 58305 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 43333 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 46381 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 35911 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 25230 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 22504 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1.9м/с
68%
749мм
Популярные новости
США и Китай готовятся к новому раунду торговых переговоров о снижении пошлин18 октября, 03:57 • 16268 просмотра
В России зарплаты заключенных превысили доходы учителей - СВР18 октября, 04:33 • 6592 просмотра
Раскрыт вероятный маршрут самолета Путина в Будапешт на встречу с ТрампомPhoto18 октября, 05:37 • 10524 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 17905 просмотра
ПВО, дальнобойное оружие, сотрудничество в энергетике: посол подвела итоги визита Зеленского в США07:59 • 12195 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 82448 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 106371 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 132412 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 97644 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 122414 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Кир Стармер
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 17982 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 32683 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 39791 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 68005 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 115179 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Ракетная система С-300
Google Play
MIM-104 Patriot

Правительство приняло ряд решений по защите критической инфраструктуры: что предусматривается

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Кабинет министров принял решение по защите критической инфраструктуры, включая создание Координационного центра инженерной защиты. Правительство направило средства из резервного фонда на защиту и восстановление инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.

Правительство приняло ряд решений по защите критической инфраструктуры: что предусматривается

Кабинет министров на внеочередном заседании принял ряд решений по защите критической инфраструктуры. В частности, предусматривается создание Координационного центра инженерной защиты, а также направление средств резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, передает УНН.

Подробности

Правительство усиливает защиту критической инфраструктуры. Мы должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, даже несмотря на вражеские обстрелы. На внеочередном заседании приняли ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективными. Они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения

- написала Свириденко.

По ее словам, предусматривается создание Координационного центра инженерной защиты, который объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры.

Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ. Его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления

- добавила Свириденко. 

Также правительство обновило перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме. Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак.

Правительство приняло решения, которые позволят ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения. Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть — от согласования до заключения договоров — станет на месяцы короче. Это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное

- отметила премьер.

Кроме того, правительство направило дополнительные средства из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и Укрзализныци.

Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем — от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты. Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики

- подчеркнула премьер-министр.

Напомним

российские захватчики изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь их главными мишенями являются распределительные станции. 

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украинская железная дорога
Украина