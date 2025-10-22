Двое погибших и двое пострадавших в Киеве в результате атаки рф: показали последствия

$41.760.03
48.660.10
ukenru
00:40 • 9026 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 21653 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 25170 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 23276 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 25329 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 30139 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 45213 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24354 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 23483 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 24425 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.5м/с
86%
749мм
Популярные новости
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа21 октября, 21:03 • 11033 просмотра
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 11927 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 7682 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 6010 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев22:59 • 11791 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 45208 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 51345 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 49723 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 54574 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 111404 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Виталий Кличко
Николя Саркози
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Белый дом
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 13816 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 29420 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 39839 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 30832 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 86941 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Дипломатка
BFM TV
Крылатая ракета Storm Shadow

Двое погибших и двое пострадавших в Киеве в результате атаки рф: показали последствия

Киев • УНН

 • 382 просмотра

В результате комбинированного удара по Киеву 22 октября погибли два человека и госпитализированы две женщины. Пострадали четыре района столицы, с пожарами и повреждениями жилых домов.

Двое погибших и двое пострадавших в Киеве в результате атаки рф: показали последствия

В Киеве в результате комбинированного удара российских войск известно о двух погибших, двое пострадавших госпитализированы, затронуты четыре района столицы, сообщили, показав последствия, в среду в ГСЧС Украины, глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Ночью и утром 22 октября враг нанес комбинированный удар по Киеву, два человека погибли

- сообщили в ГСЧС.

Глава КГВА Тимур Ткаченко подтвердил, что "число погибших в столице возросло до двух".

Медики госпитализировали двух женщин, пострадавших в результате атаки врага на столицу

- сообщил Кличко.

"В Дарницком районе обломки БпЛА упали на здание общежития", - отметил также мэр.

Спасатели ликвидируют последствия ночной атаки на столицу.

Ситуация по районам

По данным ГСЧС, последствия атаки РФ в 4 районах Киева:

  • Днепровский район: в результате очередной вражеской атаки произошло попадание в жилой дом. Пожар возник на уровне шестого этажа жилой шестнадцатиэтажки. 10 человек спасены и выведены на свежий воздух. Во время ликвидации последствий вражеского удара, к сожалению, обнаружены тела двух погибших. Пожар сейчас ликвидирован;
    • Дарницкий район: В результате попадания БпЛА произошло возгорание в семнадцатиэтажном жилом доме на уровне с 11 по 16 этажи. Также, по другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании. Пожар локализован;
      • Деснянский район: предварительно, в результате вражеской атаки поврежден фасад десятиэтажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован. Во время тушения пожара спасены 20 человек;
        • Печерский район: предварительно, произошло попадание БпЛА в 21 этаж жилого 25-этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

          Утренняя атака на Киев: есть погибшие, в городе многочисленные пожары22.10.25, 05:54 • 2216 просмотров

          Юлия Шрамко

          Война в УкраинеКиев
          Воздушная тревога
          Военное положение
          Война в Украине
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Виталий Кличко
          Киев