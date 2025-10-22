Двое погибших и двое пострадавших в Киеве в результате атаки рф: показали последствия
Киев • УНН
В результате комбинированного удара по Киеву 22 октября погибли два человека и госпитализированы две женщины. Пострадали четыре района столицы, с пожарами и повреждениями жилых домов.
В Киеве в результате комбинированного удара российских войск известно о двух погибших, двое пострадавших госпитализированы, затронуты четыре района столицы, сообщили, показав последствия, в среду в ГСЧС Украины, глава КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Ночью и утром 22 октября враг нанес комбинированный удар по Киеву, два человека погибли
Глава КГВА Тимур Ткаченко подтвердил, что "число погибших в столице возросло до двух".
Медики госпитализировали двух женщин, пострадавших в результате атаки врага на столицу
"В Дарницком районе обломки БпЛА упали на здание общежития", - отметил также мэр.
Спасатели ликвидируют последствия ночной атаки на столицу.
Ситуация по районам
По данным ГСЧС, последствия атаки РФ в 4 районах Киева:
- Днепровский район: в результате очередной вражеской атаки произошло попадание в жилой дом. Пожар возник на уровне шестого этажа жилой шестнадцатиэтажки. 10 человек спасены и выведены на свежий воздух. Во время ликвидации последствий вражеского удара, к сожалению, обнаружены тела двух погибших. Пожар сейчас ликвидирован;
- Дарницкий район: В результате попадания БпЛА произошло возгорание в семнадцатиэтажном жилом доме на уровне с 11 по 16 этажи. Также, по другому адресу есть возгорание в двухэтажном нежилом здании. Пожар локализован;
- Деснянский район: предварительно, в результате вражеской атаки поврежден фасад десятиэтажки. Горел автомобиль во дворе, повреждена газовая труба. Пожар ликвидирован. Во время тушения пожара спасены 20 человек;
- Печерский район: предварительно, произошло попадание БпЛА в 21 этаж жилого 25-этажного жилого дома. Незначительное возгорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Утренняя атака на Киев: есть погибшие, в городе многочисленные пожары22.10.25, 05:54 • 2216 просмотров