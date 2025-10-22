Атака рф на Київ забрала життя подружжя, уже 21 постраждалий, серед них 5 дітей: нові кадри наслідків
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Київ загинули чоловік та дружина у Дніпровському районі, 21 людина постраждала, з них п'ятеро дітей. Пошкоджено житлові будинки, медзаклад та хлібокомбінат.
Внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 22 жовтня загинуло подружжя, відомо про вже 21 постраждалого, серед них 5 дітей, повідомили у середу голова КМВА Тимур Ткаченко та Київська міська прокуратура, показавши нові кадри наслідків, пише УНН.
Наразі підтверджуємо 21 постраждалого, з них 5 дітей. Двоє киян - загинули
У Київській міській прокуратурі підтвердили дані про загиблих і постраждалих.
"Внаслідок тривалої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет 22 жовтня загинули чоловік та дружина у Дніпровському районі, ще двадцять одна людина в інших районах столиці постраждала. Серед постраждалих - пʼятеро дітей, зокрема дитина 2023 року народження у Дарницькому районі Києва", - повідомили у прокуратурі.
Пошкодження житлових будинків, як вказано, зафіксовано у Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, та Печерському районах:
- у Деснянському районі внаслідок влучання горіли квартири 10-поверхового будинку та автомобілі у дворі;
- у Дарницькому районі у 16-поверховому будинку виникла пожежа між 6 та 13 поверхами;
- пошкоджень зазнав і 25-поверховий будинок у Печерському районі, де вогонь охопив квартири на верхніх поверхах;
- у Дніпровському районі сталася пожежа у квартирі 16-поверхового будинку.
Також у Києві, як вказано, пошкоджень зазнала будівля медзакладу та один з хлібокомбінатів.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 2 загиблих і 18 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ.
