Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16308 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18761 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29146 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41868 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 41998 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34165 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31549 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32616 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63593 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
Атака рф на Київ забрала життя подружжя, уже 21 постраждалий, серед них 5 дітей: нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

Внаслідок атаки на Київ загинули чоловік та дружина у Дніпровському районі, 21 людина постраждала, з них п'ятеро дітей. Пошкоджено житлові будинки, медзаклад та хлібокомбінат.

Атака рф на Київ забрала життя подружжя, уже 21 постраждалий, серед них 5 дітей: нові кадри наслідків

Внаслідок атаки рф на Київ у ніч на 22 жовтня загинуло подружжя, відомо про вже 21 постраждалого, серед них 5 дітей, повідомили у середу голова КМВА Тимур Ткаченко та Київська міська прокуратура, показавши нові кадри наслідків, пише УНН.

Наразі підтверджуємо 21 постраждалого, з них 5 дітей. Двоє киян - загинули

- повідомив голова КМВА.

У Київській міській прокуратурі підтвердили дані про загиблих і постраждалих.

"Внаслідок тривалої атаки на Київ із застосуванням БпЛА та ракет 22 жовтня загинули чоловік та дружина у Дніпровському районі, ще двадцять одна людина в інших районах столиці постраждала. Серед постраждалих - пʼятеро дітей, зокрема дитина 2023 року народження у Дарницькому районі Києва", - повідомили у прокуратурі.

Пошкодження житлових будинків, як вказано, зафіксовано у Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, та Печерському районах:

  • у Деснянському районі внаслідок влучання горіли квартири 10-поверхового будинку та автомобілі у дворі;
    • у Дарницькому районі у 16-поверховому будинку виникла пожежа між 6 та 13 поверхами;
      • пошкоджень зазнав і 25-поверховий будинок у Печерському районі, де вогонь охопив квартири на верхніх поверхах;
        • у Дніпровському районі сталася пожежа у квартирі 16-поверхового будинку.

          Також у Києві, як вказано, пошкоджень зазнала будівля медзакладу та один з хлібокомбінатів.

          Нагадаємо

          Раніше було відомо про 2 загиблих і 18 постраждалих внаслідок атаки рф на Київ.

          Кількість постраждалих киян від російської атаки зросла до 18

          Юлія Шрамко

          Війна в УкраїніКиїв
          Повітряна тривога
          Війна в Україні
          Дарницький район
          Печерський район
          Київ