Российская атака на Киевщину: рф убила женщину, шестимесячного младенца и 12-летнюю девочку
Киев • УНН
Ночью и утром несколько районов Киевщины оказались под обстрелом. В Зазимской общине погибли три человека, среди них двое детей.
Из-за вражеской атаки на Киевскую область в Погребах Броварского района погибла молодая женщина, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка, сообщили в среду начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.
Обновлено в 9:15
Детали
Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома
Позже глава ОВА сообщил, что "в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения".
Кроме того, он сообщил, что травмирован мужчина 1976 года рождения в Обуховском районе.
Осколочное ранение получил работник местной АЗС. С диагнозом ушибленная рана теменной области головы он госпитализирован в больницу
По данным ГСЧС, в Киевской области ночью и утром под обстрелом оказались несколько районов области. В Зазимской общине погибли три человека, среди них - дети. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.
"В результате атаки произошло возгорание двух частных домов в Броварском районе. Также поврежден фасад помещения АЗС. В одном из поврежденных домов в селе Погребы могут находиться люди. На месте работают спасатели", - написал Калашник.
Также в ГСЧС сообщили, что пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива. В Броварах обломки также стали причиной пожара в частном доме и возгорания грузовика с прицепом - все оперативно ликвидировано.
Дополнение
В ночь на среду, 22 октября, россия атаковала дронами Бровары Киевской области. В результате вражеского обстрела ранения получила женщина 1941 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу.
В течение ночи, 22 октября россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.