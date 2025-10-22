Российская атака на Киевщину: рф убила женщину, шестимесячного младенца и 12-летнюю девочку

$41.760.03
48.660.10
ukenru
05:34 • 6890 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 9918 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
00:40 • 21536 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 34851 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 36835 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 31971 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 30151 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32356 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 57220 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 24638 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
82%
750мм
Популярные новости
Поправки к госбюджету-2026: Верховная Рада работала почти до комендантского часа21 октября, 21:03 • 21208 просмотра
В Киеве взрывы: работает противовоздушная оборона21 октября, 22:19 • 22800 просмотра
россияне атаковали Киев баллистикой, зафиксирован пожар – Кличко21 октября, 22:30 • 19957 просмотра
армия рф ударила по инфраструктуре Запорожья - ОВА21 октября, 22:43 • 19165 просмотра
Вызов медиков, пожары в разных районах: что известно о последствиях ночной атаки на Киев21 октября, 22:59 • 23067 просмотра
публикации
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 11964 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 57229 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 62203 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 60643 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 64933 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Марко Рубио
Билл Гейтс
Николя Саркози
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Венгрия
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 18603 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 33842 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 43964 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 34553 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 90424 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
BFM TV

Российская атака на Киевщину: рф убила женщину, шестимесячного младенца и 12-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Ночью и утром несколько районов Киевщины оказались под обстрелом. В Зазимской общине погибли три человека, среди них двое детей.

Российская атака на Киевщину: рф убила женщину, шестимесячного младенца и 12-летнюю девочку

Из-за вражеской атаки на Киевскую область в Погребах Броварского района погибла молодая женщина, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка, сообщили в среду начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник и в ГСЧС Украины в Telegram, пишет УНН.

Обновлено в 9:15

Детали

Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома

- сообщил Калашник.

Позже глава ОВА сообщил, что "в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения".

Кроме того, он сообщил, что травмирован мужчина 1976 года рождения в Обуховском районе.

Осколочное ранение получил работник местной АЗС. С диагнозом ушибленная рана теменной области головы он госпитализирован в больницу

- сообщил Калашник.

По данным ГСЧС, в Киевской области ночью и утром под обстрелом оказались несколько районов области. В Зазимской общине погибли три человека, среди них - дети. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

"В результате атаки произошло возгорание двух частных домов в Броварском районе. Также поврежден фасад помещения АЗС. В одном из поврежденных домов в селе Погребы могут находиться люди. На месте работают спасатели", - написал Калашник.

Также в ГСЧС сообщили, что пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива. В Броварах обломки также стали причиной пожара в частном доме и возгорания грузовика с прицепом - все оперативно ликвидировано.

Дополнение

В ночь на среду, 22 октября, россия атаковала дронами Бровары Киевской области. В результате вражеского обстрела ранения получила женщина 1941 года рождения. Ее госпитализировали в местную больницу.

В течение ночи, 22 октября россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.

Анна Мурашко

Война в УкраинеКиевская область
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киевская область