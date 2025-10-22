$41.760.03
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 11716 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
00:40 • 23070 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 36330 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 38026 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 32490 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 30548 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32416 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 58720 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 24676 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
Російська атака на Київщину: рф вбила жінку, шестимісячне немовля й 12-річну дівчинку

Київ • УНН

 • 1584 перегляди

Вночі та зранку кілька районів Київщини опинилися під обстрілом. У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них двоє дітей.

Російська атака на Київщину: рф вбила жінку, шестимісячне немовля й 12-річну дівчинку

Через ворожу атаку на Київщину у Погребах Броварського району загинула молода жінка, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка, повідомили у середу начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Оновлено в 9:15

Деталі

Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку

- повідомив Калашник.

Пізніше голова ОВА повідомив, що "у Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження".

Окрім того, він повідомив, що травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі.

Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забійна рана тімʼяної ділянки голови він госпіталізований до лікарні

- повідомив Калашник.

За даними ДСНС, у Київській області вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них - діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

"Унаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС. В одному із пошкоджених будинків у селі Погреби можуть знаходитися люди. На місці працюють рятувальники", - написав Калашник.

Також у ДСНС повідомили, що постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом - усе оперативно ліквідовано.

Доповнення

У ніч проти середи, 22 жовтня, росія атакувала дронами Бровари Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістала жінка 1941 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні.

Протягом ночі, 22 жовтня росія атакувала енергетичну інфраструктуру України.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніКиївська область
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область