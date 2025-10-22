Російська атака на Київщину: рф вбила жінку, шестимісячне немовля й 12-річну дівчинку

Через ворожу атаку на Київщину у Погребах Броварського району загинула молода жінка, шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка, повідомили у середу начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник та у ДСНС України у Telegram, пише УНН.

Оновлено в 9:15

Деталі

Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку у селі Погреби Броварського району. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку - повідомив Калашник.

Пізніше голова ОВА повідомив, що "у Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження".

Окрім того, він повідомив, що травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі.

Уламкове ушкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забійна рана тімʼяної ділянки голови він госпіталізований до лікарні - повідомив Калашник.

За даними ДСНС, у Київській області вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів області. У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них - діти. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

"Унаслідок атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС. В одному із пошкоджених будинків у селі Погреби можуть знаходитися люди. На місці працюють рятувальники", - написав Калашник.

Також у ДСНС повідомили, що постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом - усе оперативно ліквідовано.

Доповнення

У ніч проти середи, 22 жовтня, росія атакувала дронами Бровари Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення дістала жінка 1941 року народження. Її госпіталізували до місцевої лікарні.

Протягом ночі, 22 жовтня росія атакувала енергетичну інфраструктуру України.