"Кордони росії ніде не закінчуються": посланець путіна привіз у США цукерки з цитатами диктатора
Київ • УНН
Спеціальний посланець путіна кирило дмитрієв привіз на переговори до США шоколадні цукерки з цитатами російського диктатора. Серед цитат: "росія така країна, яка нічого не боїться" та "Кордони росії ніде не закінчуються".
Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв привіз до США як подарунок шоколадні цукерки з цитатами російського диктатора володимира путіна. Відповідний пост дипломат оприлюднив в Instagram, повідомляє УНН.
Деталі
З-поміж цитат - "росія така країна, яка нічого не боїться", "Якщо знадобиться, ми самі кого треба можемо повчити" та "Кордони росії ніде не закінчуються".
Продовжуємо діалог росія-США
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським диктатором володимиром путіним можлива, але для її проведення існує одна умова. За словами глави Білого дому, для саміту необхідне розуміння про укладання угоди щодо мирного врегулювання в Україні.
Як сказав Трамп, "нам треба знати, що ми збираємося укласти угоду. Я не збираюся витрачати свій час".
Посланець путіна назвав удари по дитсадках "нещасними випадками", заперечивши атаки рф на цивільні об'єкти25.10.25, 23:29 • 7122 перегляди