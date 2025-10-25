Трамп назвав умову для зустрічі з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським диктатором володимиром путіним можлива, але для її проведення існує одна умова. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави Білого дому, для саміту необхідне розуміння про укладання угоди щодо мирного врегулювання в Україні.

Нам треба знати, що ми збираємося укласти угоду. Я не збираюся витрачати свій час - сказав Трамп.

Він також відповів на запитання про купівлю Китаєм російської нафти.

"Китай дуже суттєво скорочує купівлю російської нафти. А Індія - повністю. І ми запровадили санкції", - зазначив президент США.

Контекст

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з російським диктатором володимиром путіним в угорській столиці Будапешті.

Напередодні Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном обговорюватиме питання війни рф проти України, і хотів би, щоб Пекін допоміг.

