Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возможна, но для ее проведения существует одно условие. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, для саммита необходимо понимание о заключении соглашения по мирному урегулированию в Украине.

Нам нужно знать, что мы собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить свое время - сказал Трамп.

Он также ответил на вопрос о покупке Китаем российской нефти.

"Китай очень существенно сокращает покупку российской нефти. А Индия - полностью. И мы ввели санкции", - отметил президент США.

Контекст

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште.

Накануне Трамп заявил, что на предстоящей встрече с главой Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос войны РФ против Украины, и хотел бы, чтобы Пекин помог.

