Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возможна при условии заключения соглашения по мирному урегулированию в Украине. Он также отметил, что Китай существенно сокращает покупку российской нефти, а Индия – полностью.
Детали
По словам главы Белого дома, для саммита необходимо понимание о заключении соглашения по мирному урегулированию в Украине.
Нам нужно знать, что мы собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить свое время
Он также ответил на вопрос о покупке Китаем российской нефти.
"Китай очень существенно сокращает покупку российской нефти. А Индия - полностью. И мы ввели санкции", - отметил президент США.
Контекст
Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште.
Накануне Трамп заявил, что на предстоящей встрече с главой Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос войны РФ против Украины, и хотел бы, чтобы Пекин помог.
