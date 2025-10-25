$41.900.00
19:33
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Киев • УНН

 25 октября, 11:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возможна при условии заключения соглашения по мирному урегулированию в Украине. Он также отметил, что Китай существенно сокращает покупку российской нефти, а Индия – полностью.

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возможна, но для ее проведения существует одно условие. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам главы Белого дома, для саммита необходимо понимание о заключении соглашения по мирному урегулированию в Украине.

Нам нужно знать, что мы собираемся заключить сделку. Я не собираюсь тратить свое время

- сказал Трамп.

Он также ответил на вопрос о покупке Китаем российской нефти.

"Китай очень существенно сокращает покупку российской нефти. А Индия - полностью. И мы ввели санкции", - отметил президент США.

Контекст

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в венгерской столице Будапеште.

Накануне Трамп заявил, что на предстоящей встрече с главой Китая Си Цзиньпином будет обсуждать вопрос войны РФ против Украины, и хотел бы, чтобы Пекин помог.

Трамп выбрал средний вариант санкций против россии - WSJ24.10.25, 09:24 • 3716 просмотров

Вадим Хлюдзинский

