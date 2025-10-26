"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатора

$41.900.00
25 октября, 19:33 • 11121 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 25510 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Эксклюзив
25 октября, 10:22 • 31656 просмотра
Переход на "зимнее время": психолог дала советы, как помочь организму адаптироваться
25 октября, 08:59 • 29472 просмотра
Подрыв людей на вокзале в Овруче: производство открыли по трем статьям
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 40523 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 06:30 • 23143 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
25 октября, 03:58 • 20229 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 33503 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 49707 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 38423 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 26917 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 40528 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 41515 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 63113 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 58625 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 15480 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 21226 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 22893 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 24628 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 27657 просмотра
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатора

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев привез на переговоры в США шоколадные конфеты с цитатами российского диктатора. Среди цитат: "Россия такая страна, которая ничего не боится" и "Границы России нигде не заканчиваются".

"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатора

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев привез в США в качестве подарка шоколадные конфеты с цитатами российского диктатора Владимира Путина. Соответствующий пост дипломат опубликовал в Instagram, сообщает УНН.

Детали

Среди цитат - "Россия такая страна, которая ничего не боится", "Если понадобится, мы сами кого надо можем поучить" и "Границы России нигде не заканчиваются".

Продолжаем диалог Россия-США

- написал в посте Дмитриев.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возможна, но для ее проведения существует одно условие. По словам главы Белого дома, для саммита необходимо понимание о заключении соглашения по мирному урегулированию в Украине.

Как сказал Трамп, "нам нужно знать, что мы собираемся заключить соглашение. Я не собираюсь тратить свое время".

Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты25.10.25, 23:29 • 6248 просмотров

Вадим Хлюдзинский

