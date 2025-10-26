"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатора

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев привез в США в качестве подарка шоколадные конфеты с цитатами российского диктатора Владимира Путина. Соответствующий пост дипломат опубликовал в Instagram, сообщает УНН.

Детали

Среди цитат - "Россия такая страна, которая ничего не боится", "Если понадобится, мы сами кого надо можем поучить" и "Границы России нигде не заканчиваются".

Продолжаем диалог Россия-США - написал в посте Дмитриев.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возможна, но для ее проведения существует одно условие. По словам главы Белого дома, для саммита необходимо понимание о заключении соглашения по мирному урегулированию в Украине.

Как сказал Трамп, "нам нужно знать, что мы собираемся заключить соглашение. Я не собираюсь тратить свое время".

Посланник Путина назвал удары по детским садам "несчастными случаями", отрицая атаки РФ на гражданские объекты