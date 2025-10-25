Посланець путіна у США похвалив Зеленського і заявив про "близькість до дипломатичного вирішення" питання війни в Україні

Спеціальний посланець російського диктатора володимира путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва кирило дмитрієв, с, заявив у п'ятницю, що, на його думку, його країна, Сполучені Штати та Україна близькі до дипломатичного вирішення проблеми війни росії в Україні. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

У розмові зі ЗМІ після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими чиновниками, дмитрієв сказав, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і путіним не була скасована, як це описав президент США, і що два лідери, ймовірно, зустрінуться пізніше. При цьому, на його переконання, "росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення".

Це великий крок Президента Зеленського – визнати, що йдеться про лінії фронту. Знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що росія повинна повністю піти – тому насправді, я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна розробити - заявив дмитрієв.

Водночас він вважає, що санкції США щодо російських нафтових гігантів матимуть зворотний ефект.

"Вони лише призведуть до зростання вартості бензину на американських заправках", – сказав посланець путіна.

Нагадаємо

Напередодні російський диктатор володимир путін відправив до США свого посланця кирила дмитрієва. Очікується, що в суботу дмитрієв зустрінеться із спецпосланцем Білого дому Свівом Віткоффом.

Пізніше дмитрієв підтвердив свій візит до США для давно запланованої зустрічі. Він заявив, що діалог продовжиться, незважаючи на нещодавні недружні кроки та санкції США проти російських нафтових компаній.

