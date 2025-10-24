Представник путіна підтвердив візит до США для діалогу на тлі санкцій - ЗМІ

кирило дмитрієв

кирило дмитрієв, спеціальний представник президента росії володимира путіна з інвестицій та економічного співробітництва, у п'ятницю підтвердив, що перебуває у США для давно запланованої зустрічі, що, за його словами, підтверджує продовження російсько-американського діалогу, передає УНН із посиланням на Reuters.

Цю мою зустріч було заплановано досить давно, і американська сторона її не скасувала, незважаючи на низку недавніх недружніх кроків. Ми продовжимо діалог - заявив дмитрієв.

Додамо

Цього тижня президент США Дональд Трамп ввів санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, щоб чинити тиск на кремлівського лідера та змусити його припинити війну москви в Україні.

Минулого тижня Трамп розмовляв з путіним і заявив, що планує незабаром зустрітися з ним, але пізніше Трамп скасував цей саміт, заявивши, що він може відбутися в інший раз.

"російсько-американський діалог буде продовжено, але він, безумовно, можливий тільки за умови врахування інтересів росії та поваги до неї", - сказав дмитрієв.

Він відмовився повідомити, з ким зустрічався, і передбачив, що американські нафтові санкції дадуть зворотний ефект.

"Це лише призведе до зростання цін на бензин на американських заправках", - сказав Дмитрієв.

Посланець путіна прибув до США після запровадження нових санкцій проти рф. Завтра він зустрінеться із Віткоффом - ЗМІ

Посилаючись на джерела, знайомі з візитом, CNN раніше у п'ятницю повідомив, що дмитрієв, як очікується, зустрінеться із представниками адміністрації Трампа "для продовження обговорення російсько-американських відносин".

Axios повідомив, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Майамі в суботу. росЗМІ цитують дмитрієва, який заявив, що також зустрінеться з іншими людьми, імена яких не назвав.

дмитрієв, у якого склалися добрі робочі відносини з Віткоффом, відмовився повідомити, чи буде на порядку денному його переговорів обговорюватися питання про нову зустріч Трампа та путіна.