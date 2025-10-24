Представник путіна підтвердив візит до США для діалогу на тлі санкцій - ЗМІ
Київ • УНН
кирило дмитрієв, спецпредставник президента рф, підтвердив свій візит до США для давно запланованої зустрічі. Він заявив, що діалог продовжиться, незважаючи на нещодавні недружні кроки та санкції США проти російських нафтових компаній.
кирило дмитрієв, спеціальний представник президента росії володимира путіна з інвестицій та економічного співробітництва, у п'ятницю підтвердив, що перебуває у США для давно запланованої зустрічі, що, за його словами, підтверджує продовження російсько-американського діалогу, передає УНН із посиланням на Reuters.
Цю мою зустріч було заплановано досить давно, і американська сторона її не скасувала, незважаючи на низку недавніх недружніх кроків. Ми продовжимо діалог
Додамо
Цього тижня президент США Дональд Трамп ввів санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, щоб чинити тиск на кремлівського лідера та змусити його припинити війну москви в Україні.
Минулого тижня Трамп розмовляв з путіним і заявив, що планує незабаром зустрітися з ним, але пізніше Трамп скасував цей саміт, заявивши, що він може відбутися в інший раз.
"російсько-американський діалог буде продовжено, але він, безумовно, можливий тільки за умови врахування інтересів росії та поваги до неї", - сказав дмитрієв.
Він відмовився повідомити, з ким зустрічався, і передбачив, що американські нафтові санкції дадуть зворотний ефект.
"Це лише призведе до зростання цін на бензин на американських заправках", - сказав Дмитрієв.
Посилаючись на джерела, знайомі з візитом, CNN раніше у п'ятницю повідомив, що дмитрієв, як очікується, зустрінеться із представниками адміністрації Трампа "для продовження обговорення російсько-американських відносин".
Axios повідомив, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Майамі в суботу. росЗМІ цитують дмитрієва, який заявив, що також зустрінеться з іншими людьми, імена яких не назвав.
дмитрієв, у якого склалися добрі робочі відносини з Віткоффом, відмовився повідомити, чи буде на порядку денному його переговорів обговорюватися питання про нову зустріч Трампа та путіна.