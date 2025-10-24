$41.900.14
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"
16:33 • 13019 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем'єр Стармер
15:19 • 15064 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 20263 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 18892 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 34962 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24200 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
24 жовтня, 12:13 • 19473 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27648 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 72032 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Представник путіна підтвердив візит до США для діалогу на тлі санкцій - ЗМІ

Київ • УНН

 • 604 перегляди

кирило дмитрієв, спецпредставник президента рф, підтвердив свій візит до США для давно запланованої зустрічі. Він заявив, що діалог продовжиться, незважаючи на нещодавні недружні кроки та санкції США проти російських нафтових компаній.

Представник путіна підтвердив візит до США для діалогу на тлі санкцій - ЗМІ
кирило дмитрієв

кирило дмитрієв, спеціальний представник президента росії володимира путіна з інвестицій та економічного співробітництва, у п'ятницю підтвердив, що перебуває у США для давно запланованої зустрічі, що, за його словами, підтверджує продовження російсько-американського діалогу, передає УНН із посиланням на Reuters.

Цю мою зустріч було заплановано досить давно, і американська сторона її не скасувала, незважаючи на низку недавніх недружніх кроків. Ми продовжимо діалог 

- заявив дмитрієв.

Додамо

Цього тижня президент США Дональд Трамп ввів санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, щоб чинити тиск на кремлівського лідера та змусити його припинити війну москви в Україні.

Минулого тижня Трамп розмовляв з путіним і заявив, що планує незабаром зустрітися з ним, але пізніше Трамп скасував цей саміт, заявивши, що він може відбутися в інший раз.

"російсько-американський діалог буде продовжено, але він, безумовно, можливий тільки за умови врахування інтересів росії та поваги до неї", - сказав дмитрієв.

Він відмовився повідомити, з ким зустрічався, і передбачив, що американські нафтові санкції дадуть зворотний ефект.

"Це лише призведе до зростання цін на бензин на американських заправках", - сказав Дмитрієв.

Посланець путіна прибув до США після запровадження нових санкцій проти рф. Завтра він зустрінеться із Віткоффом - ЗМІ24.10.25, 15:29 • 2690 переглядiв

Посилаючись на джерела, знайомі з візитом, CNN раніше у п'ятницю повідомив, що дмитрієв, як очікується, зустрінеться із представниками адміністрації Трампа "для продовження обговорення російсько-американських відносин".

Axios повідомив, що Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Майамі в суботу. росЗМІ цитують дмитрієва, який заявив, що також зустрінеться з іншими людьми, імена яких не назвав.

дмитрієв, у якого склалися добрі робочі відносини з Віткоффом, відмовився повідомити, чи буде на порядку денному його переговорів обговорюватися питання про нову зустріч Трампа та путіна.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Дональд Трамп
Україна