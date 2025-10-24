Представитель путина подтвердил визит в США для диалога на фоне санкций - СМИ
Киев • УНН
кирилл дмитриев, спецпредставитель президента рф, подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.
кирилл дмитриев, специальный представитель президента россии владимира путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству, в пятницу подтвердил, что находится в США для давно запланированной встречи, что, по его словам, подтверждает продолжение российско-американского диалога, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Эта моя встреча была запланирована достаточно давно, и американская сторона ее не отменила, несмотря на ряд недавних недружественных шагов. Мы продолжим диалог
На этой неделе президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы оказать давление на кремлевского лидера и заставить его прекратить войну москвы в Украине.
На прошлой неделе Трамп разговаривал с путиным и заявил, что планирует вскоре встретиться с ним, но позже Трамп отменил этот саммит, заявив, что он может состояться в другое время.
"Российско-американский диалог будет продолжен, но он, безусловно, возможен только при условии учета интересов России и уважения к ней", - сказал дмитриев.
Он отказался сообщить, с кем встречался, и предсказал, что американские нефтяные санкции дадут обратный эффект.
"Это лишь приведет к росту цен на бензин на американских заправках", - сказал дмитриев.
Ссылаясь на источники, знакомые с визитом, CNN ранее в пятницу сообщил, что дмитриев, как ожидается, встретится с представителями администрации Трампа "для продолжения обсуждения российско-американских отношений".
Axios сообщил, что дмитриев встретится со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом в Майами в субботу. РосСМИ цитируют дмитриева, который заявил, что также встретится с другими людьми, имена которых не назвал.
дмитриев, у которого сложились хорошие рабочие отношения с Виткоффом, отказался сообщить, будет ли на повестке дня его переговоров обсуждаться вопрос о новой встрече Трампа и путина.