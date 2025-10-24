$41.900.14
Представитель путина подтвердил визит в США для диалога на фоне санкций - СМИ

Киев • УНН

 • 594 просмотра

кирилл дмитриев, спецпредставитель президента рф, подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.

Представитель путина подтвердил визит в США для диалога на фоне санкций - СМИ

кирилл дмитриев, специальный представитель президента россии владимира путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству, в пятницу подтвердил, что находится в США для давно запланированной встречи, что, по его словам, подтверждает продолжение российско-американского диалога, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Эта моя встреча была запланирована достаточно давно, и американская сторона ее не отменила, несмотря на ряд недавних недружественных шагов. Мы продолжим диалог

- заявил Дмитриев.

Добавим

На этой неделе президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы оказать давление на кремлевского лидера и заставить его прекратить войну москвы в Украине.

На прошлой неделе Трамп разговаривал с путиным и заявил, что планирует вскоре встретиться с ним, но позже Трамп отменил этот саммит, заявив, что он может состояться в другое время.

"Российско-американский диалог будет продолжен, но он, безусловно, возможен только при условии учета интересов России и уважения к ней", - сказал дмитриев.

Он отказался сообщить, с кем встречался, и предсказал, что американские нефтяные санкции дадут обратный эффект.

"Это лишь приведет к росту цен на бензин на американских заправках", - сказал дмитриев.

Посланник путина прибыл в США после введения новых санкций против рф. Завтра он встретится с Уиткоффом - СМИ24.10.25, 15:29 • 2688 просмотров

Ссылаясь на источники, знакомые с визитом, CNN ранее в пятницу сообщил, что дмитриев, как ожидается, встретится с представителями администрации Трампа "для продолжения обсуждения российско-американских отношений".

Axios сообщил, что дмитриев встретится со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом в Майами в субботу. РосСМИ цитируют дмитриева, который заявил, что также встретится с другими людьми, имена которых не назвал.

дмитриев, у которого сложились хорошие рабочие отношения с Виткоффом, отказался сообщить, будет ли на повестке дня его переговоров обсуждаться вопрос о новой встрече Трампа и путина.

Антонина Туманова

