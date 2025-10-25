Посланник путина в США похвалил Зеленского и заявил о "близости к дипломатическому решению" вопроса войны в Украине

$41.900.14
48.550.18
ukenru
03:58 • 3700 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 23886 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 42434 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 33076 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 36726 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 30559 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 48711 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 27249 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20558 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28738 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
5.1м/с
85%
737мм
Популярные новости
Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии24 октября, 20:59 • 4764 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением24 октября, 22:33 • 18001 просмотра
Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg25 октября, 00:04 • 10428 просмотра
Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск25 октября, 00:35 • 7198 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно01:06 • 14405 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 26570 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 48701 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 42193 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 41999 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 81415 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14 • 1130 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 17075 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 20375 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 32384 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 55425 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck

Посланник путина в США похвалил Зеленского и заявил о "близости к дипломатическому решению" вопроса войны в Украине

Киев • УНН

 • 2104 просмотра

Специальный посланник путина кирилл дмитриев считает, что россия, США и Украина близки к дипломатическому решению вопроса войны. Он отметил, что встреча Трампа и путина не отменена и состоится позже.

Посланник путина в США похвалил Зеленского и заявил о "близости к дипломатическому решению" вопроса войны в Украине

Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев заявил в пятницу, что, по его мнению, его страна, Соединенные Штаты и Украина близки к дипломатическому разрешению проблемы войны России в Украине. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

В разговоре со СМИ по прибытии в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками, Дмитриев сказал, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и Путиным не была отменена, как это описал президент США, и что два лидера, вероятно, встретятся позже. При этом, по его убеждению, "Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению".

Это большой шаг Президента Зеленского – признать, что речь идет о линиях фронта. Знаете, его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти – поэтому на самом деле, я думаю, что мы довольно близки к дипломатическому решению, которое можно разработать

- заявил Дмитриев.

В то же время он считает, что санкции США в отношении российских нефтяных гигантов будут иметь обратный эффект.

"Они лишь приведут к росту стоимости бензина на американских заправках", – сказал посланник Путина.

Напомним

Накануне российский диктатор Владимир Путин отправил в США своего посланника Кирилла Дмитриева. Ожидается, что в субботу Дмитриев встретится со спецпосланником Белого дома Свивом Виткоффом.

Позже Дмитриев подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.

Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg25.10.25, 03:04 • 10495 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина