Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев заявил в пятницу, что, по его мнению, его страна, Соединенные Штаты и Украина близки к дипломатическому разрешению проблемы войны России в Украине. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

В разговоре со СМИ по прибытии в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками, Дмитриев сказал, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и Путиным не была отменена, как это описал президент США, и что два лидера, вероятно, встретятся позже. При этом, по его убеждению, "Россия, США и Украина на самом деле довольно близки к дипломатическому решению".

Это большой шаг Президента Зеленского – признать, что речь идет о линиях фронта. Знаете, его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти – поэтому на самом деле, я думаю, что мы довольно близки к дипломатическому решению, которое можно разработать - заявил Дмитриев.

В то же время он считает, что санкции США в отношении российских нефтяных гигантов будут иметь обратный эффект.

"Они лишь приведут к росту стоимости бензина на американских заправках", – сказал посланник Путина.

Напомним

Накануне российский диктатор Владимир Путин отправил в США своего посланника Кирилла Дмитриева. Ожидается, что в субботу Дмитриев встретится со спецпосланником Белого дома Свивом Виткоффом.

Позже Дмитриев подтвердил свой визит в США для давно запланированной встречи. Он заявил, что диалог продолжится, несмотря на недавние недружественные шаги и санкции США против российских нефтяных компаний.

