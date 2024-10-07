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Прошедший год приумножил человеческую боль и страдания: в МИД сделали заявление к годовщине нападения "ХАМАС" на Израиль

Прошедший год приумножил человеческую боль и страдания: в МИД сделали заявление к годовщине нападения "ХАМАС" на Израиль

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 19:09  •  5454 просмотра

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МИД Украины выразил обеспокоенность относительно ситуации на Ближнем Востоке через год после нападения ХАМАС на Израиль. Министерство призывает к прекращению насилия и реализации концепции двух государств.

Прошедший год приумножил человеческую боль и страдания. Нападение ХАМАСа привело к войне, которая до сих пор уносит человеческие жизни. Об этом говорится в комментарии МИД к годовщине нападения «ХАМАС» на Израиль, передает УНН.

«Год назад, 7 октября 2023 года, мир стал свидетелем ужасного нападения «ХАМАС» на Израиль, неописуемых страданий женщин и мужчин, молодых и пожилых людей, которые были захвачены в заложники, и их семей. Украина тогда сразу осудила этот позорный акт террора.

Прошедший год приумножил человеческую боль и страдания. Нападение ХАМАСа привело к войне, которая до сих пор уносит человеческие жизни. Лик разрушенных судеб, погибших, раненых и изгнанных войной из своего дома пошел уже на сотни тысяч. Свидетельствами этой масштабной человеческой трагедии является мучительное количество жертв среди палестинских женщин и детей, масштабный гуманитарный кризис в Секторе Газа и Ливане, пребывание по сей день в неволе части израильских заложников. Продолжаются удары по территории Палестины и Ливана, обстреливается территория Израиля», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что «все это требует немедленного, достаточного и справедливого реагирования мира, полноценного обеспечения гуманитарных потребностей людей, защиты гражданских согласно международному гуманитарному праву, прекращения ударов по мирным людям».

«Требуют ответа и более широкие вопросы - когда наступит мир, каким будет «первый день после войны» и что способно сделать невозможным ее повторение.

Ради стабильного, спокойного и мирного Ближнего Востока мир давно имеет перспективу в виде создания двух государств для двух народов - Израиля и Палестины. Мы убеждены, что необходимо наконец перестать избегать ее реализации.

Уже сейчас есть ответственные лидеры государств, политические и общественные деятели, которые всерьез задумываются над тем, как после войны как можно быстрее восстановить нормальную жизнь и отстроить разрушенную в Палестине социальную инфраструктуру, жилье, создать жизнеспособные и действенные гражданские институты. Не менее важным является обеспечение права Израиля на мирную и безопасную жизнь. Поддерживаем такие намерения и считаем, что они так же важны, как и попытки не допустить расширения продолжающейся войны и привыкания к ней», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что убийства, издевательства, спонсирование террора и война никогда не должны стать чем-то «нормальным». И все усилия по обеспечению справедливого мира заслуживают уважения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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