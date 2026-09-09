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Нетаньяху могли предупредить о масштабном нападении ХАМАС за 1,5 недели до 7 октября — СМИ

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Журналисты утверждают, что ОАЭ предупредили Нетаньяху о нападении ХАМАС до 7 октября 2023 года. Его офис это отрицает.

Нетаньяху могли предупредить о масштабном нападении ХАМАС за 1,5 недели до 7 октября — СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы получил личное предупреждение о подготовке ХАМАС к масштабному нападению примерно за 1,5 недели до атаки 7 октября 2023 года, однако не передал эту информацию руководителям силовых структур. Офис израильского премьера категорически это отрицает, сообщает Yle со ссылкой на Haaretz и The Times of Israel, пишет УНН.

Подробности

Новые подробности появились после выхода книги израильских журналистов «Заложники: 843 дня заброшенности», созданной на основе десятков источников в Израиле и за его пределами.

По данным авторов, предупреждение Нетаньяху лично передал президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохамед бен Заид Аль Нахайян. Речь шла о том, что ХАМАС готовит масштабную атаку на Израиль. Авторы утверждают, что после получения этой информации премьер не предпринял соответствующих мер.

Источник в ОАЭ подтвердил разговор

Собеседник The Times of Israel в ОАЭ также заявил, что предупреждение было передано Нетаньяху во время телефонного разговора с Аль Нахайяном.

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Кроме того, по информации Haaretz, тогдашний лидер ХАМАС Яхья Синвар ещё до атаки рассказывал бывшему палестинскому чиновнику о подготовке «ужасной операции», которую называл «землетрясением».

В то же время офис Нетаньяху полностью отверг утверждения о получении такого предупреждения.

Сообщения прессы неверны. Премьер-министр не получал никаких предупреждений от ОАЭ до 7 октября

— заявили в офисе израильского премьера.

Там предположили, что определённый обмен информацией мог происходить между разведывательными службами двух государств. Власти ОАЭ отказались публично комментировать сообщения.

Во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле погибли около 1200 человек, ещё 251 человек был взят в заложники.

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Степан Гафтко

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