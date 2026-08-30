Израильские поселенцы в масках напали на съёмочную группу NBC News и палестинку на Западном берегу

Группа израильских поселенцев в масках напала на палестинскую женщину и четырех членов съемочной группы NBC News на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Все они получили травмы и нуждались в медицинской помощи, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Нападение произошло в палестинском городе Джалуд недалеко от Наблуса, когда журналисты брали интервью у 51-летней Аиды Ахмед Абдуллы и ее семьи. По данным NBC News, к ним подъехал автомобиль с израильскими номерными знаками, из которого вышли как минимум четверо мужчин с закрытыми лицами.

Нападавшие били людей палками и бросали в них камни. Международный корреспондент NBC News Мэтт Брэдли рассказал, что получил два удара по руке. Также пострадали оператор, продюсер и водитель съемочной группы, было повреждено оборудование и автомобиль журналистов.

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Абдуллу после нападения доставили в больницу представители Красного Полумесяца. Израильские военные и пограничная полиция заявили, что ее травмы не представляют угрозы для жизни.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил насилие в Джалуде и соседней деревне Кусра, назвав нападавших «горсткой участников беспорядков». Израильские силы безопасности заявили, что конфисковали транспортные средства и продолжают операцию в этом районе для предотвращения новых столкновений.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с начала 2026 года на Западном берегу фиксируется рост насилия со стороны израильских поселенцев. ООН и представители СМИ также сообщали об увеличении числа нападений на палестинских, израильских и иностранных журналистов в регионе.

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