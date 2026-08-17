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Посол США в Израиле назвал действия поселенцев против палестинцев терроризмом

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Посол США в Израиле Майк Хакаби назвал действия израильских поселенцев, которые блокируют палестинские дома в деревне Кусра, терроризмом. Он осудил осаду как преступные и ужасные акты.

Посол США в Израиле назвал действия поселенцев против палестинцев терроризмом

Посол США в Израиле Майк Хакаби назвал действия израильских поселенцев, которые более недели блокируют палестинские дома в деревне Кусра на Западном берегу реки Иордан, терроризмом. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

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Поселенцы блокируют дома палестинцев, ломают двери, отключают электричество и воду, а также оказывают сопротивление израильским военным. По состоянию на воскресенье несколько семей продолжали оставаться заблокированными в своих домах.

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Ситуация вызвала резкую реакцию Хакаби. В пятницу он назвал участников осады «израильскими террористами», а их действия — «преступными» и «ужасающими актами терроризма».

Один из домов принадлежит гражданину США

По данным правозащитных организаций, израильские власти не принимают достаточных мер для прекращения насилия со стороны поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу.

Один из домов в Кусре, который блокируют поселенцы, принадлежит гражданину США Луи Риду. Израильские военные заявляют, что пытаются не допустить поселенцев к домам, однако жители деревни сообщают, что часть семей остается заблокированной.

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Степан Гафтко

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