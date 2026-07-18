ЕС раскритиковал решение Израиля расширить поселения на Западном берегу реки Иордан
Киев • УНН
Европейский Союз осудил решение Израиля выделить дополнительное финансирование на расширение поселений на Западном берегу реки Иордан. ЕС подчеркнул, что это усилит фрагментацию палестинских общин и подрывает мирный процесс.
Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с решением правительства Израиля выделить значительное дополнительное финансирование на расширение поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС, пишет УНН.
Детали
В Евросоюзе заявили, что такое решение приведет к дальнейшему укреплению израильских поселений в чувствительных районах Западного берега, усилит фрагментацию и изоляцию палестинских общин, а также увеличит риски нарушения прав человека.
Также ЕС отверг решение израильского правительства предоставить поселению Гиват-Зеев, расположенному на Западном берегу реки Иордан, статус официального муниципалитета Израиля.
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В заявлении подчеркивается, что Европейский союз не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными с июня 1967 года, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
ЕС также повторил призыв к Израилю воздержаться от дальнейшего расширения поселений, легализации форпостов, присвоения земель, сноса зданий, выселений и других односторонних шагов, которые подрывают перспективы реализации решения о создании двух государств.
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