В Израиле подтвердили дату первых после нападения ХАМАС парламентских выборов
Киев • УНН
Лидер коалиции Офир Кац подтвердил, что выборы состоятся 27 октября. Это первые общенациональные выборы после нападения ХАМАС в 2023 году.
Лидер правящей коалиции Израиля Офир Кац подтвердил, что парламентские выборы в стране состоятся 27 октября. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, это будут первые общенациональные выборы в Израиле после нападения ХАМАС в 2023 году и последующих войн в секторе Газа, Ливане и Иране.
Точная дата голосования оставалась неопределенной с мая, когда Кнессет проголосовал за самороспуск, открыв путь к досрочным выборам.
В воскресенье во время заседания парламентского комитета Офир Кац заявил, что выборы состоятся в определенный законом день – 27 октября.
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