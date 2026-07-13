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В Израиле подтвердили дату первых после нападения ХАМАС парламентских выборов

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Лидер коалиции Офир Кац подтвердил, что выборы состоятся 27 октября. Это первые общенациональные выборы после нападения ХАМАС в 2023 году.

В Израиле подтвердили дату первых после нападения ХАМАС парламентских выборов

Лидер правящей коалиции Израиля Офир Кац подтвердил, что парламентские выборы в стране состоятся 27 октября. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, это будут первые общенациональные выборы в Израиле после нападения ХАМАС в 2023 году и последующих войн в секторе Газа, Ливане и Иране.

Точная дата голосования оставалась неопределенной с мая, когда Кнессет проголосовал за самороспуск, открыв путь к досрочным выборам.

В воскресенье во время заседания парламентского комитета Офир Кац заявил, что выборы состоятся в определенный законом день – 27 октября.

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Степан Гафтко

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