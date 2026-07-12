Израильские поселенцы напали на журналистов CNN на Западном берегу реки Иордан, есть задержанные
Киев • УНН
Израильские поселенцы напали на съемочную группу CNN на Западном берегу реки Иордан. Полиция задержала четырех подозреваемых по подозрению в причастности к нападению.
Израильские поселенцы напали на журналистов, в том числе съемочную группу CNN, во время их работы на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По подозрению в причастности к инциденту израильская полиция задержала четырех человек. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Нападение произошло возле деревни Синджил, куда журналисты прибыли, чтобы осветить годовщину гибели палестино-американца Саифа Мусаллета, которого, по данным телеканала, в прошлом году до смерти избили еврейские поселенцы.
Израиль передал США данные о новом плане Ирана убить Трампа - WSJ10.07.26, 05:33 • 22507 просмотров
По информации CNN, группа поселенцев перегородила журналистам дорогу автомобилем. Они были вооружены деревянными и металлическими дубинками, камнями, а один из нападавших имел нож и пытался проколоть шины автомобиля телеканала. Также поселенцы разбили лобовое стекло другого автомобиля, в котором находились журналисты.
Полиция заявила о задержании подозреваемых
Полиция Израиля и Армия обороны Израиля очень серьезно относятся к любым проявлениям насилия или причинения вреда имуществу, особенно когда это касается работников СМИ, выполняющих свою работу
Правоохранители сообщили, что после прибытия на место задержали четырех подозреваемых. В их автомобиле изъяли дубинки и нож.
Инцидент произошел через несколько дней после того, как член Палаты представителей США Ро Ханна заявил, что его также задерживали израильские поселенцы во время визита в другой палестинский населенный пункт на Западном берегу реки Иордан.
Нетаньяху раскритиковал возможную продажу Турции F-35 и обратился к Трампу08.07.26, 03:17 • 4710 просмотров