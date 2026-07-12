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Израильские поселенцы напали на журналистов CNN на Западном берегу реки Иордан, есть задержанные

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Израильские поселенцы напали на съемочную группу CNN на Западном берегу реки Иордан. Полиция задержала четырех подозреваемых по подозрению в причастности к нападению.

Израильские поселенцы напали на журналистов CNN на Западном берегу реки Иордан, есть задержанные

Израильские поселенцы напали на журналистов, в том числе съемочную группу CNN, во время их работы на оккупированном Западном берегу реки Иордан. По подозрению в причастности к инциденту израильская полиция задержала четырех человек. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Нападение произошло возле деревни Синджил, куда журналисты прибыли, чтобы осветить годовщину гибели палестино-американца Саифа Мусаллета, которого, по данным телеканала, в прошлом году до смерти избили еврейские поселенцы.

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По информации CNN, группа поселенцев перегородила журналистам дорогу автомобилем. Они были вооружены деревянными и металлическими дубинками, камнями, а один из нападавших имел нож и пытался проколоть шины автомобиля телеканала. Также поселенцы разбили лобовое стекло другого автомобиля, в котором находились журналисты.

Полиция заявила о задержании подозреваемых

Полиция Израиля и Армия обороны Израиля очень серьезно относятся к любым проявлениям насилия или причинения вреда имуществу, особенно когда это касается работников СМИ, выполняющих свою работу

– заявили в израильской полиции.

Правоохранители сообщили, что после прибытия на место задержали четырех подозреваемых. В их автомобиле изъяли дубинки и нож.

Инцидент произошел через несколько дней после того, как член Палаты представителей США Ро Ханна заявил, что его также задерживали израильские поселенцы во время визита в другой палестинский населенный пункт на Западном берегу реки Иордан.

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Степан Гафтко

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