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Израиль передал США данные о новом плане Ирана убить Трампа - WSJ

Киев • УНН

 • 3038 просмотра

Израиль поделился с США новыми разведданными, которые указывают на план Ирана убить президента Дональда Трампа. Глава Белого дома намекнул на угрозы своей жизни во время саммита НАТО в Анкаре.

Израиль передал США данные о новом плане Ирана убить Трампа - WSJ

Израиль поделился новыми разведывательными данными с США, которые, по словам Тель-Авива, указывают на новый план Ирана убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что Иран годами открыто обещал отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, который во время его первой каденции был высокопоставленным генералом Корпуса стражей Исламской революции.

Указывается, что Трамп в среду намекнул на угрозы своей жизни, общаясь с журналистами в Анкаре во время саммита НАТО.

Они хотят уничтожить лидера США - меня. Я есть в каждом списке. Я видел сегодня утром, я есть в каждом из их списков. И пока что, думаю, мне немного повезло, но, возможно, это продлится недолго

- сказал глава Белого дома.

Авторы отмечают, что отношения между Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в последние недели ухудшились, поскольку их интересы разошлись относительно продолжения войны с Ираном.

"Трамп и Нетаньяху часто общались в начале войны в Иране, причем Нетаньяху рассказывал президенту (США - ред.) о различных целях и израильской разведке во время ночных телефонных разговоров. Они продолжали общаться, но их отношения показали признаки ухудшения после серии напряженных телефонных разговоров", - говорится в статье.

Напомним

Глава Пентагона США Пит Хегсет отменил визит в Израиль в среду, 8 июля, во время которого он должен был встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и своим коллегой, министром обороны Израиля Исраэлем Кацем.

Иран назвал выполнение соглашения с США "сложным, но возможным" и заявил, что не признает Израиль06.07.26, 18:10 • 4046 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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