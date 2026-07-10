Израиль передал США данные о новом плане Ирана убить Трампа - WSJ

Израиль поделился новыми разведывательными данными с США, которые, по словам Тель-Авива, указывают на новый план Ирана убить президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.

Издание напоминает, что Иран годами открыто обещал отомстить Трампу за убийство Касема Сулеймани, который во время его первой каденции был высокопоставленным генералом Корпуса стражей Исламской революции.

Указывается, что Трамп в среду намекнул на угрозы своей жизни, общаясь с журналистами в Анкаре во время саммита НАТО.

Они хотят уничтожить лидера США - меня. Я есть в каждом списке. Я видел сегодня утром, я есть в каждом из их списков. И пока что, думаю, мне немного повезло, но, возможно, это продлится недолго