Что празднуют 30 июля в Украине и мире

30 июля мир отмечает сразу два важных праздника под эгидой ООН — светлый Международный день дружбы и серьезный Всемирный день борьбы с торговлей людьми. По новому церковному календарю православные верующие в Украине чтят апостолов от 70-ти Силу и Силуана, а также мученика Иоанна Воина, пишет УНН.

Международный день дружбы (International Day of Friendship)

Официальный праздник ООН, учрежденный в 2011 году. Его главная идея заключается в том, что дружба между людьми, странами и культурами способна вдохновить на усилия по обеспечению мира и построению мостов между обществами.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day Against Trafficking in Persons)

Важная правозащитная дата. Она призвана привлечь внимание мирового сообщества к тяжелому положению миллионов жертв современного рабства, а также побудить правительства и организации к активной борьбе с этим глобальным преступлением.

День Трона в Марокко

Главный национальный праздник страны, отмечаемый в честь годовщины восшествия на престол нынешнего короля Мухаммеда VI в 1999 году.

День чизкейка (National Cheesecake Day)

Любимый гастрономический праздник сладкоежек, посвященный одному из самых популярных десертов в мире, история которого восходит еще ко временам Древней Греции.

День книги в мягкой обложке (Paperback Book Day)

Праздник, отмечающий годовщину выхода первых дешевых карманных изданий (в частности от издательства Penguin в 1935 году), которые сделали литературу массовой и доступной для каждого.

День тестя и свекра (Father-in-Law Day)

Неофициальный семейный праздник, который дает прекрасный повод выразить уважение и благодарность отцу своего мужа или жены.

День памяти апостолов Силы, Силуана и мученика Иоанна Воина

По новому (новоюлианскому) календарю, 30 июля чтят сподвижников апостола Павла, а также святого Иоанна Воина, которому традиционно молились о защите от несправедливости и поиске украденных вещей. В народе праздник называли "День Силы" или "Сила и Силуан". Считалось, что в этот день святой Сила вкладывает в травы и корни особую целительную силу, а рожь на полях наливается крепостью.

Для тех, кто придерживается старого (юлианского) календаря: 30 июля чтят память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. В народной традиции день называли "Марина Огненная" или "Марина с Лазарем". В этот период часто наблюдались сильные грозы с молниями без грома, которые считались опасными для урожая и зрения, поэтому крестьяне избегали смотреть на них.