Иран назвал выполнение соглашения с США "сложным, но возможным" и заявил, что не признает Израиль
Киев • УНН
Спикер парламента Ирана заявил, что реализация соглашения с США о прекращении огня является сложной, но достижимой. Тегеран не намерен признавать Израиль и продолжит поддерживать "фронт сопротивления".
Спикер парламента Ирана и главный переговорщик с Соединенными Штатами Мохаммад Багер Галибаф заявил, что реализация заключенного между Тегераном и Вашингтоном соглашения о прекращении огня является "сложной, но достижимой". Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Соответствующее заявление Галибаф сделал во время встречи с главой политического бюро ХАМАС Мухаммадом Исмаилом Дарвишем, который прибыл в Тегеран на церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
В то же время иранский чиновник подчеркнул, что Тегеран не намерен признавать Израиль и продолжит поддерживать так называемый "фронт сопротивления" — сеть поддерживаемых Ираном вооруженных группировок на Ближнем Востоке.
"Когда это необходимо, такая поддержка осуществляется в форме ракет. Когда нужно политическое давление, оно осуществляется через переговоры", – заявил Галибаф, слова которого приводит государственный вещатель IRIB.
Он также заявил, что "месть" за гибель Хаменеи будет достигнута через "освобождение Иерусалима".
По данным CNN, подписанное в прошлом месяце 14-пунктное соглашение между Ираном и США предусматривает 60-дневный период переговоров по ослаблению санкций, иранской ядерной программе и восстановлению судоходства через Ормузский пролив.
В то же время документ не содержит положений относительно поддержки Тегераном региональных вооруженных группировок или его ракетной и беспилотной программ.
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