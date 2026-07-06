ОАЭ тайно возобновили экспорт нефти через Ормузский пролив благодаря "темному флоту" – Reuters
Киев • УНН
ОАЭ почти полностью восстановили экспорт нефти через Ормузский пролив, используя "темный флот" танкеров с выключенными транспондерами. Ключевую роль сыграла южнокорейская компания Sinokor, которая предоставила супертанкеры ADNOC.
Объединенные Арабские Эмираты смогли почти полностью восстановить экспорт нефти через Ормузский пролив во время войны между США и Ираном, используя тактику так называемого "темного флота", когда танкеры отключали транспондеры и совершали скрытые рейсы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходных аналитических компаний и источники в отрасли, пишет УНН.
Детали
По информации агентства, танкеры проходили пролив без включенных систем идентификации, часто ночью, после чего перегружали нефть на другие суда в Оманском заливе. Подобные методы ранее преимущественно связывали со странами, находящимися под санкциями, в частности Ираном, Россией и Венесуэлой.
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Ключевую роль в реализации этой схемы сыграла южнокорейская судоходная компания Sinokor, которая предоставила Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) значительное количество супертанкеров для перевозки нефти. По данным Reuters, уже в июне почти половина экспорта сырой нефти из ОАЭ осуществлялась судами, контролируемыми Sinokor
Sinokor стала одним из главных бенефициаров войны
Reuters отмечает, что соглашения с Sinokor позволили ОАЭ значительно быстрее нарастить поставки через Ормузский пролив, чем другим странам Персидского залива. Это дало возможность Абу-Даби воспользоваться высокими ценами на нефть во время войны и частично компенсировать перебои в мировых поставках.
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По оценкам судовых брокеров, только три супертанкера, работавшие на маршруте с середины апреля, могли принести Sinokor от 60 до 120 млн долларов дохода. После вступления в силу временного мирного соглашения между США и Ираном компания продолжила перебрасывать новые танкеры в Персидский залив и предлагать свои услуги для перевозки нефти из других стран региона.
Как отмечает Reuters, благодаря агрессивному расширению флота Sinokor в настоящее время контролирует значительную часть доступных супертанкеров, способных работать в Персидском заливе. Эксперты считают, что именно это позволило компании стать одним из крупнейших победителей резкого роста ставок на рынке морских перевозок, вызванного войной и перебоями в мировой торговле нефтью.
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