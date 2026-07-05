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Иран заявил о возобновлении морской торговли с Катаром - Reuters

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Морская торговля между Ираном и Катаром возобновилась после пяти месяцев приостановки. Судоходство возобновили между портами Дайер и Аль-Рувайс.

Иран заявил о возобновлении морской торговли с Катаром - Reuters

Морская торговля между Ираном и Катаром возобновилась после примерно пяти месяцев приостановки. Об этом иранским государственным СМИ сообщил торговый атташе Ирана в Дохе Аббас Абдолхани, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

По его словам, судоходство возобновили между иранским портом Дайер и катарским портом Аль-Рувайс. Восстановление маршрута стало возможным после координации между посольством Ирана в Дохе и властями Катара.

Оба порта в основном обслуживают региональную торговлю. Порт Дайер во время войны несколько раз подвергался ударам.

Возобновление перевозок произошло после временного соглашения между Тегераном и Вашингтоном, подписанного в прошлом месяце. Документ объявил о завершении боевых действий после четырехмесячного конфликта и предусмотрел возвращение морского движения в Персидском заливе к довоенному уровню.

В то же время вопрос транзита в залив и из него остается спорным. Несмотря на это, последние сообщения указывают на постепенное восстановление торговых связей между двумя берегами Персидского залива.

В конце июня представитель Организации содействия торговле Ирана заявлял государственным СМИ, что иранские товары наконец начали проходить оформление в порту Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах. Это крупнейший порт региона и один из ключевых логистических узлов для торговли в заливе.

Восстановление маршрута между Дайером и Аль-Рувайсом может стать еще одним сигналом, что торговая активность в регионе постепенно возвращается после месяцев военной напряженности.

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Ольга Розгон

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