Катар планирует возобновить производство СПГ в течение нескольких недель после стабилизации ситуации в Ормузском проливе

$44.880.0351.100.31
ukenru
13:39 • 2956 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
12:24 • 13903 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
11:53 • 13217 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Эксклюзив
11:32 • 19459 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
10:43 • 16969 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
09:54 • 36880 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
24 июня, 08:15 • 25328 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
24 июня, 07:34 • 28713 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 30015 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
23 июня, 14:12 • 73769 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.5м/с
32%
748мм
Популярные новости
Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ24 июня, 04:59 • 27742 просмотра
путин давит на лукашенко в попытке открытия "второго фронта" - WSJ24 июня, 06:49 • 5080 просмотра
Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве материPhotoVideo24 июня, 08:28 • 5558 просмотра
Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины09:53 • 11864 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto10:29 • 19450 просмотра
публикации
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 4656 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto12:24 • 13906 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
11:32 • 19461 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
09:54 • 36881 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 73769 просмотра
Актуальные люди
Прокудин Александр Сергеевич
Джордж Буш-младший
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Херсон
Курская область
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 69824 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 72918 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 89580 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 91599 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 106857 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Катар планирует возобновить производство СПГ в течение нескольких недель после стабилизации ситуации в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Катар ожидает восстановления нормального производства СПГ в течение нескольких недель после стабилизации судоходства в Ормузском проливе. Премьер-министр заявил, что QatarEnergy готовится к возвращению полноценной работы после договоренностей между США и Ираном.

Катар планирует возобновить производство СПГ в течение нескольких недель после стабилизации ситуации в Ормузском проливе

Катар рассчитывает восстановить нормальное производство сжиженного природного газа (СПГ) в течение ближайших нескольких недель после стабилизации судоходства в Ормузском проливе. Об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, передает УНН.

Детали

По его словам, государственная компания QatarEnergy уже готовится к возвращению полноценной работы после достижения договоренностей между США и Ираном по деэскалации в регионе.

В течение нескольких недель производство вернется к нормальному уровню, за исключением поврежденных объектов. Наши команды уже мобилизованы, а QatarEnergy готовится возобновить нормальную деятельность, как только ситуация в проливе стабилизируется

- заявил Аль Тани.

В то же время глава правительства отметил, что компания отменит режим форс-мажора только после того, как убедится в безопасности судоходства и устранении всех рисков.

Премьер-министр подчеркнул, что для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив чрезвычайно важно создание прямой линии связи между США и Ираном.

Цель горячей линии заключается в том, чтобы любая угроза судну могла быть проверена через Иран и чтобы корабли могли безопасно проходить проливом

- пояснил он.

По словам Аль Тани, восстановление полноценного движения судов через Ормузский пролив может занять определенное время, поскольку рынку необходимо вернуть доверие после нескольких месяцев напряженности и ограничений.

Он также предупредил, что последствия конфликта для мировой экономики еще будут ощутимы в ближайшие месяцы, в частности на рынках удобрений, нефтехимической продукции и гелия.

Мы остановили дальнейшую эскалацию, но последствия нанесенного ущерба еще проявятся. Мы увидим их в сентябре и октябре

- отметил премьер-министр Катара.

Главный переговорщик Ирана заявил, что Ормузский пролив будет находиться под управлением Тегерана23.06.26, 06:16 • 20312 просмотров

Андрей Тимощенков

ЭкономикаНовости Мира