Катар планирует возобновить производство СПГ в течение нескольких недель после стабилизации ситуации в Ормузском проливе

Катар рассчитывает восстановить нормальное производство сжиженного природного газа (СПГ) в течение ближайших нескольких недель после стабилизации судоходства в Ормузском проливе. Об этом в интервью Financial Times заявил премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, передает УНН.

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По его словам, государственная компания QatarEnergy уже готовится к возвращению полноценной работы после достижения договоренностей между США и Ираном по деэскалации в регионе.

В течение нескольких недель производство вернется к нормальному уровню, за исключением поврежденных объектов. Наши команды уже мобилизованы, а QatarEnergy готовится возобновить нормальную деятельность, как только ситуация в проливе стабилизируется - заявил Аль Тани.

В то же время глава правительства отметил, что компания отменит режим форс-мажора только после того, как убедится в безопасности судоходства и устранении всех рисков.

Премьер-министр подчеркнул, что для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив чрезвычайно важно создание прямой линии связи между США и Ираном.

Цель горячей линии заключается в том, чтобы любая угроза судну могла быть проверена через Иран и чтобы корабли могли безопасно проходить проливом - пояснил он.

По словам Аль Тани, восстановление полноценного движения судов через Ормузский пролив может занять определенное время, поскольку рынку необходимо вернуть доверие после нескольких месяцев напряженности и ограничений.

Он также предупредил, что последствия конфликта для мировой экономики еще будут ощутимы в ближайшие месяцы, в частности на рынках удобрений, нефтехимической продукции и гелия.

Мы остановили дальнейшую эскалацию, но последствия нанесенного ущерба еще проявятся. Мы увидим их в сентябре и октябре - отметил премьер-министр Катара.

Главный переговорщик Ирана заявил, что Ормузский пролив будет находиться под управлением Тегерана