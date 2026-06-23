Главный переговорщик Ирана заявил, что Ормузский пролив будет находиться под управлением Тегерана
Киев • УНН
Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что Ормузский пролив останется под управлением Тегерана. Стороны обсудили возврат замороженных активов и продажу иранской нефти.
Главный переговорщик иранской делегации Мохаммад Багер Калибаф заявил, что Ормузский пролив в дальнейшем будет находиться под управлением Ирана и функционировать в соответствии с нормами международного права. Об этом он сказал после переговоров в Швейцарии, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Калибаф, который также занимает должность спикера парламента Ирана, дал комментарий иранским государственным СМИ во время возвращения из Швейцарии.
Надеемся, что мы сможем снова активировать пролив с точки зрения прохода и вернуть процветание региональной и мировой экономике
По словам иранского чиновника, во время переговоров с США стороны обсуждали вопрос возвращения замороженных иранских активов, а также продажи иранской нефти.
Иранские чиновники прибыли в Оман для новых консультаций
В понедельник вечером Калибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыли в Оман.
Там они провели встречу с министром иностранных дел страны Бадром аль-Бусаиди.
Как отмечает CNN, стороны обсудили дальнейшие мирные усилия и вопросы обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.
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