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Трамп заявил, что угроза ядерного оружия Ирана важнее рисков для мировой экономики

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что недопущение получения Ираном ядерного оружия является приоритетом, даже несмотря на опасения по поводу экономических последствий. Он не исключил военных действий, если Тегеран не будет выполнять условия соглашения.

Трамп заявил, что угроза ядерного оружия Ирана важнее рисков для мировой экономики

Президент США Дональд Трамп заявил, что недопущение получения Ираном ядерного оружия является приоритетом, даже несмотря на опасения по поводу возможных экономических последствий длительного военного противостояния. Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о возможном риске глобальной экономической депрессии в случае удара по Ирану, если тот не выполнит своих обязательств, Трамп отверг такой сценарий.

Я не думаю, что это вызовет депрессию

– заявил президент США.

Трамп не исключил военных действий против Ирана

В то же время американский лидер подчеркнул, что значительно более серьезной угрозой считает возможное появление у Ирана ядерного оружия.

Депрессия – это действительно плохо. Но ядерное оружие вызовет депрессию гораздо быстрее

– сказал Трамп.

Он также повторил, что Вашингтон готов прибегнуть к решительным шагам, если Тегеран не будет выполнять условия возможного соглашения.

Если Иран не будет соблюдать свое соглашение или если они не будут вести себя должным образом, я сделаю то, что должен сделать

– заявил Трамп.

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Степан Гафтко

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