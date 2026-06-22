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США и Иран согласовали дорожную карту к мирному соглашению, в Ливане сообщают о первом продолжительном затишье

Киев • УНН

 • 178 просмотра

США и Иран на переговорах в Швейцарии согласовали дорожную карту для мирного соглашения. США ослабили санкции на 60 дней, а в Ливане зафиксировали затишье.

США и Иран согласовали дорожную карту к мирному соглашению, в Ливане сообщают о первом продолжительном затишье
Фото: Reuters

США и Иран по итогам переговоров в Швейцарии согласовали дорожную карту для заключения постоянного мирного соглашения в течение следующих 60 дней. Одним из первых шагов стало временное ослабление американских санкций против Тегерана, а в Ливане после новых договоренностей стороны сообщают о существенном снижении интенсивности боевых действий, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Переговоры между американской и иранской делегациями прошли на швейцарском курорте Бюргеншток при посредничестве Катара и Пакистана. Стороны договорились продолжить технические консультации и попытаться достичь полноценного соглашения в течение двух месяцев.

В рамках договоренностей Министерство финансов США ввело 60-дневное ослабление санкций, которое позволит Ирану экспортировать нефть и получать платежи за поставки. Также стороны согласовали механизмы для безопасного судоходства через Ормузский пролив и деэскалации в Ливане.

Стороны по-разному оценивают результаты переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры создали основу для будущего соглашения.

Мы заложили очень хороший фундамент для успешного окончательного соглашения

- сказал Вэнс.

По его словам, стороны также обсуждали вопросы ядерного контроля и управления замороженными иранскими активами.

В то же время в Тегеране заявили, что новых обязательств по ядерной программе не брали. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что вопрос ядерной программы в ходе переговоров не стал предметом договоренностей.

На фоне переговоров в Ливане сообщают о первом за долгое время устойчивом затишье. По словам местных чиновников, интенсивные боевые действия прекратились с вечера субботы, а Израиль уже начал отменять часть ограничений в приграничных районах.

Минфин США выдал 60-дневную лицензию на добычу и продажу иранской нефти22.06.26, 21:24 • 2416 просмотров

Степан Гафтко

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