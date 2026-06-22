США и Иран согласовали дорожную карту к мирному соглашению, в Ливане сообщают о первом продолжительном затишье
Киев • УНН
США и Иран на переговорах в Швейцарии согласовали дорожную карту для мирного соглашения. США ослабили санкции на 60 дней, а в Ливане зафиксировали затишье.
США и Иран по итогам переговоров в Швейцарии согласовали дорожную карту для заключения постоянного мирного соглашения в течение следующих 60 дней. Одним из первых шагов стало временное ослабление американских санкций против Тегерана, а в Ливане после новых договоренностей стороны сообщают о существенном снижении интенсивности боевых действий, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Переговоры между американской и иранской делегациями прошли на швейцарском курорте Бюргеншток при посредничестве Катара и Пакистана. Стороны договорились продолжить технические консультации и попытаться достичь полноценного соглашения в течение двух месяцев.
В рамках договоренностей Министерство финансов США ввело 60-дневное ослабление санкций, которое позволит Ирану экспортировать нефть и получать платежи за поставки. Также стороны согласовали механизмы для безопасного судоходства через Ормузский пролив и деэскалации в Ливане.
Стороны по-разному оценивают результаты переговоров
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры создали основу для будущего соглашения.
Мы заложили очень хороший фундамент для успешного окончательного соглашения
По его словам, стороны также обсуждали вопросы ядерного контроля и управления замороженными иранскими активами.
В то же время в Тегеране заявили, что новых обязательств по ядерной программе не брали. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что вопрос ядерной программы в ходе переговоров не стал предметом договоренностей.
На фоне переговоров в Ливане сообщают о первом за долгое время устойчивом затишье. По словам местных чиновников, интенсивные боевые действия прекратились с вечера субботы, а Израиль уже начал отменять часть ограничений в приграничных районах.
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