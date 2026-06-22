Минфин США выдал 60-дневную лицензию на добычу и продажу иранской нефти

Министерство финансов США выдало лицензию на 60 дней, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X, передает УНН.

Детали

Как написал Бессент, "в соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии, Иран обязался обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд в свою страну".

В рамках этого соглашения Министерство финансов выдало временную 60-дневную общую лицензию, которая разрешает производство, доставку и продажу иранской нефти - написал Бессент.

Напомним

Иран не планирует открывать Ормузский пролив, пока не будет обеспечено соблюдение режима прекращения огня в Ливане.