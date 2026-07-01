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Украина призвала признать суда "теневого флота" РФ законными военными целями – FT

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Украина призвала Международную морскую организацию признать суда российского теневого флота законными военными целями, поскольку они финансируют агрессию РФ. Кулеба привел примеры атак на торговые суда, в частности MV Victress и Helga.

Украина призвала признать суда "теневого флота" РФ законными военными целями – FT

Украина призвала Международную морскую организацию (IMO) признать суда российского "теневого флота" законными военными целями, подчеркнув, что они обеспечивают финансирование военной агрессии РФ. Об этом сообщает Financial Times, которая ознакомилась с письмом вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы, пишет УНН.

Детали

В документе Кулеба отмечает, что Россия атаковала 59 торговых судов, среди которых турецкий сухогруз MV Victress и немецкое судно Helga, которое перевозило 25 тыс. тонн кукурузы в порт Черноморск. По его словам, после атаки и пожара MV Victress потерял мореходность, а Helga также получило повреждения.

Эти атаки являются очередным доказательством вопиющего пренебрежения Российской Федерацией международным гуманитарным правом, законами ведения войны на море и безопасностью торгового судоходства

– написал Кулеба.

Украина и Россия обменялись обвинениями в IMO

Как отмечает FT, в начале июня Россия также обратилась в Международную морскую организацию, обвинив Украину в "терроризме" из-за мартовской атаки на газовый танкер "Арктик Метагаз", который ходил под российским флагом.

В ответ Кулеба заявил, что российские нефтяные и газовые танкеры имеют "критически важное значение для формирования бюджетных доходов Российской Федерации и продолжения ее военных усилий".

рф формирует новый "теневой флот" для обхода санкций ЕС на газ - разведка30.06.26, 13:39 • 3286 просмотров

Степан Гафтко

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