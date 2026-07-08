Нетаньяху раскритиковал возможную продажу Турции F-35 и обратился к Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против возможной продажи Турции американских истребителей F-35, хотя и подчеркнул, что не считает это свидетельством разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.

Заявление прозвучало после того, как Трамп сообщил, что готов рассмотреть отмену запрета на продажу Анкаре истребителей пятого поколения. Нетаньяху заявил, что уже лично призвал американского президента не принимать такого решения.

Эрдоган заявил, что ожидает хороших новостей по продаже США самолётов и двигателей Турции

По словам израильского премьера, передача F-35 Турции может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Он также резко раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Несмотря на разные позиции относительно продажи самолетов, премьер Израиля заявил, что между ним и Трампом нет серьезных противоречий.

Он президент Соединенных Штатов. Он делает то, что хорошо для Соединенных Штатов. Я премьер-министр Израиля, я делаю то, что важно для Израиля, и по большей части эти вещи идентичны