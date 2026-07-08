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Нетаньяху раскритиковал возможную продажу Турции F-35 и обратился к Трампу

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента США Дональда Трампа не отменять запрет на продажу Турции истребителей F-35. Он заявил, что это может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке, но заверил, что между ним и Трампом нет серьезных противоречий.

Нетаньяху раскритиковал возможную продажу Турции F-35 и обратился к Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против возможной продажи Турции американских истребителей F-35, хотя и подчеркнул, что не считает это свидетельством разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.

Детали

Заявление прозвучало после того, как Трамп сообщил, что готов рассмотреть отмену запрета на продажу Анкаре истребителей пятого поколения. Нетаньяху заявил, что уже лично призвал американского президента не принимать такого решения.

Эрдоган заявил, что ожидает хороших новостей по продаже США самолётов и двигателей Турции07.07.26, 17:17 • 2502 просмотра

По словам израильского премьера, передача F-35 Турции может нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Он также резко раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он не совсем образцовый союзник Соединенных Штатов. Он угрожает уничтожить мою страну, единственное еврейское государство

– сказал Нетаньяху.

Нетаньяху заверил, что не конфликтует с Трампом

Несмотря на разные позиции относительно продажи самолетов, премьер Израиля заявил, что между ним и Трампом нет серьезных противоречий.

Он президент Соединенных Штатов. Он делает то, что хорошо для Соединенных Штатов. Я премьер-министр Израиля, я делаю то, что важно для Израиля, и по большей части эти вещи идентичны

– отметил он.

Трамп, который находится в Турции на саммите НАТО, ранее назвал Турцию "чрезвычайным" союзником США и заявил, что готов пересмотреть решение о запрете продажи F-35, введенное во время его первого президентского срока.

Трамп готов отменить запрет на продажу Турции истребителей F-35 - NYT07.07.26, 09:49 • 3548 просмотров

Степан Гафтко

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