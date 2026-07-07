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Трамп готов отменить запрет на продажу Турции истребителей F-35 - NYT

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Президент США Дональд Трамп планирует сообщить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о возобновлении программы продажи F-35, которую он же запретил семь лет назад из-за покупки Турцией российских систем С-400. Изменение политики может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе США.

Трамп готов отменить запрет на продажу Турции истребителей F-35 - NYT

Ожидается, что президент США Дональд Трамп сообщит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что он готов возобновить программу, которая позволит стране покупать истребители-невидимки F-35 американского производства, что отменит запрет, который сам Трамп ввел семь лет назад по соображениям национальной безопасности, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Но изменение политики Трампа, который на этой неделе направляется на саммит НАТО в Анкаре и заявил, что готовится принести подарок, который "очень порадует" Эрдогана, может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе США, который может попытаться заблокировать ее.

Четыре высокопоставленных чиновника администрации описали предстоящее изменение политики после недель закулисной работы чиновников по национальной безопасности по выходу из тупика. Хотя чиновники несколько разошлись во мнениях относительно деталей того, как Трамп попытается обойти ограничения Конгресса и законодательные ограничения на свои действия, они сказали, что ожидают, что Трамп по крайней мере просигнализирует о своем намерении передать истребители Турции, хотя неизвестно когда.

Непонятно, что именно скажет Трамп, и чиновники предупредили, что он может изменить свое мнение. Он непредсказуем даже для собственного персонала, замечает издание. Но представители администрации предположили, что между двумя лидерами может состояться обмен письмами по этому вопросу, чтобы начать процесс. Когда представительницу Белого дома попросили прокомментировать ситуацию, она указала на предыдущие комментарии президента США.

В 2019 году, во время первого срока Трампа, Турцию исключили из программы F-35, поскольку она купила у россии передовые зенитные системы С-400. В то время Вашингтон опасался, что Турция может обучить С-400 на предоставленных F-35, и что россия научится обращаться со стелс-системами истребителя и другими возможностями уклонения от ракет.

Но, пишет издание, Эрдоган входит в число лидеров-сильных личностей, которыми Трамп больше всего восхищается, а вице-президент США Джей Ди Вэнс недавно заявил, что Трамп приказал чиновникам администрации найти способ получить турецкому лидеру самолеты, которые он четко дал понять, что хочет.

Они должны преодолеть закон, принятый Конгрессом в 2020 году, который блокирует продажу F-35, если только администрация не придет к выводу, что Турция больше не владеет российскими системами.

Похоже, что для достижения этой цели турецкие С-400, многие из которых до сих пор находятся в транспортных контейнерах, могут быть переданы третьей стороне, по словам одного чиновника администрации, который принимал активное участие в переговорах.

Второй чиновник сказал, что механизм еще не разработан. Четыре года назад велись разговоры о передаче ракет Украине, где их можно было бы использовать для противодействия российским атакам, но эти усилия провалились. "Кажется маловероятным, что Трамп или Эрдоган сегодня захотят продать Украине мощные российские системы. Ведутся разговоры о том, чтобы сделать эти системы неработоспособными, возможно, путем удаления ключевых деталей", - говорится в публикации.

Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса, истребители F-35, оплаченные Турцией, но так и не поставленные, хранятся в Соединенных Штатах.

Трамп прибудет в Анкару во вторник в деликатный момент для трансатлантического альянса. Трамп планирует встретиться с Эрдоганом сразу после прибытия из Вашингтона во вторник. Затем ожидается, что он посетит ужин с другими лидерами НАТО. В среду он посетит рабочую сессию, а затем проведет пресс-конференцию перед отъездом из Турции.

Эрдоган призвал США вернуть Турцию в программу истребителей F-3506.01.26, 03:42 • 5426 просмотров

Юлия Шрамко

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