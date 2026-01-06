$42.290.12
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Эрдоган призвал США вернуть Турцию в программу истребителей F-35

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Президент Турции Эрдоган настаивает на реинтеграции страны в программу F-35, которую он обсуждал с Дональдом Трампом. Анкара стремится получить самолеты, за которые уже оплатила часть средств, но Израиль выступает против из-за использования в самолетах уникальных технологий.

Эрдоган призвал США вернуть Турцию в программу истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на реинтеграции страны в возглавляемую США программу истребителей F-35. В своих письменных комментариях для Bloomberg турецкий лидер назвал исключение Анкары "несправедливым" и подчеркнул, что этот шаг укрепит безопасность НАТО, пишет УНН.

Детали

Эрдоган сообщил, что обсуждал этот вопрос непосредственно с Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме в сентябре. По словам президента Турции, возвращение Трампа к власти открывает возможность для перевода двусторонних отношений на "более разумную и конструктивную основу".

Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-3517.12.25, 21:28 • 11345 просмотров

Анкара стремится получить самолеты, за которые уже оплатила часть средств до того, как ее участие было прекращено из-за закупки российских систем ПВО С-400. Эрдоган подчеркнул, что доступ к современным истребителям является критически важным для обороноспособности Альянса и восстановления стратегического партнерства с Вашингтоном.

Препятствия со стороны Израиля

В то же время потенциальная сделка сталкивается с серьезным сопротивлением. Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель заявила 5 января 2026 года, что ее страна имеет оговорки относительно поставок F-35 Турции. Основным аргументом Израиля является использование в самолетах уникальных технологий израильского происхождения, которыми Тель-Авив не готов делиться с Анкарой.

Посол США: Турция должна отказаться от российских С-400, чтобы получить F-3510.12.25, 08:24 • 3144 просмотра

С возвращением Трампа на пост появилась возможность перевести отношения между Турцией и США на более разумную и конструктивную основу. Получение Турцией самолетов F-35, за которые она уже заплатила, и ее реинтеграция в программу являются важными и необходимыми

- отметил Эрдоган.

Трамп призвал Эрдогана отказаться от российской нефти и газа25.09.25, 19:35 • 4317 просмотров

Степан Гафтко

