Ердоган закликав США повернути Туреччину до програми винищувачів F-35

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 7802 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 27339 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 52768 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 32153 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 36122 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 40975 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101427 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70315 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95334 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99536 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.5м/с
88%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф засуджує США за "агресію проти Венесуели" та вимагає звільнення Мадуро - небензя 5 січня, 16:12 • 3456 перегляди
Теракт у Києві: суд узяв під варту підозрювану без можливості внесення застави5 січня, 17:02 • 4192 перегляди
Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі5 січня, 17:31 • 5322 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 12736 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 3900 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 12751 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 52772 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 38592 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101427 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 160078 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 2612 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 55626 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50076 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 46672 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 54778 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетна система С-400

Ердоган закликав США повернути Туреччину до програми винищувачів F-35

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Президент Туреччини Ердоган наполягає на реінтеграції країни до програми F-35, яку він обговорював з Дональдом Трампом. Анкара прагне отримати літаки, за які вже сплатила частину коштів, але Ізраїль виступає проти через використання в літаках унікальних технологій.

Ердоган закликав США повернути Туреччину до програми винищувачів F-35

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на реінтеграції країни до очолюваної США програми винищувачів F-35. У своїх письмових коментарях для Bloomberg турецький лідер назвав виключення Анкари "несправедливим" і підкреслив, що цей крок зміцнить безпеку НАТО, пише УНН.

Деталі

Ердоган повідомив, що обговорював це питання безпосередньо з Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у Білому домі у вересні. За словами президента Туреччини, повернення Трампа до влади відкриває можливість для переведення двосторонніх відносин на "більш розумну та конструктивну основу".

Туреччина планує повернути росії системи С-400 заради американських винищувачів F-3517.12.25, 21:28 • 11345 переглядiв

Анкара прагне отримати літаки, за які вже сплатила частину коштів до того, як її участь було припинено через закупівлю російських систем ППО С-400. Ердоган наголосив, що доступ до сучасних винищувачів є критично важливим для обороноздатності Альянсу та відновлення стратегічного партнерства з Вашингтоном.

Перешкоди з боку Ізраїлю

Водночас потенційна угода стикається з серйозним опором. Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель заявила 5 січня 2026 року, що її країна має застереження щодо постачання F-35 Туреччині. Основним аргументом Ізраїлю є використання в літаках унікальних технологій ізраїльського походження, якими Тель-Авів не готовий ділитися з Анкарою.

Посол США: Туреччина має відмовитися від російських С-400, щоб отримати F-3510.12.25, 08:24 • 3144 перегляди

З поверненням Трампа на посаду з'явилася можливість перевести відносини між Туреччиною та США на більш розумну та конструктивну основу. Отримання Туреччиною літаків F-35, за які вона вже заплатила, та її реінтеграція в програму є важливими та необхідними

- зазначив Ердоган.

Трамп закликав Ердогана відмовитися від російської нафти та газу25.09.25, 19:35 • 4317 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Техніка
Вибори в США
Ізраїль
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Білий дім
НАТО
Ракетна система С-400
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина