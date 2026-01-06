Ердоган закликав США повернути Туреччину до програми винищувачів F-35

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на реінтеграції країни до очолюваної США програми винищувачів F-35. У своїх письмових коментарях для Bloomberg турецький лідер назвав виключення Анкари "несправедливим" і підкреслив, що цей крок зміцнить безпеку НАТО, пише УНН.

Ердоган повідомив, що обговорював це питання безпосередньо з Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у Білому домі у вересні. За словами президента Туреччини, повернення Трампа до влади відкриває можливість для переведення двосторонніх відносин на "більш розумну та конструктивну основу".

Анкара прагне отримати літаки, за які вже сплатила частину коштів до того, як її участь було припинено через закупівлю російських систем ППО С-400. Ердоган наголосив, що доступ до сучасних винищувачів є критично важливим для обороноздатності Альянсу та відновлення стратегічного партнерства з Вашингтоном.

Водночас потенційна угода стикається з серйозним опором. Заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель заявила 5 січня 2026 року, що її країна має застереження щодо постачання F-35 Туреччині. Основним аргументом Ізраїлю є використання в літаках унікальних технологій ізраїльського походження, якими Тель-Авів не готовий ділитися з Анкарою.

З поверненням Трампа на посаду з'явилася можливість перевести відносини між Туреччиною та США на більш розумну та конструктивну основу. Отримання Туреччиною літаків F-35, за які вона вже заплатила, та її реінтеграція в програму є важливими та необхідними