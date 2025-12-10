Посол США: Туреччина має відмовитися від російських С-400, щоб отримати F-35

$42.070.01
9 грудня, 20:28 • 11568 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 23398 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 25576 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 20161 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 43349 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 35035 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 25604 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 30664 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 39558 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 57294 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку: у вбивстві зізнався співвітчизник9 грудня, 20:44 • 4466 перегляди
Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим9 грудня, 21:41 • 9932 перегляди
Мародерство росії на ТОТ: держдума рф ухвалила закон про "безгосподарне" житло9 грудня, 22:28 • 3788 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"9 грудня, 23:00 • 8578 перегляди
Три покоління родини евакуйовано із Запорізької прифронтової зониVideo9 грудня, 23:32 • 4498 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 1508 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 43344 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 37065 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 57291 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 11976 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 29791 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 30530 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 66920 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 72321 перегляди
Посол США: Туреччина має відмовитися від російських С-400, щоб отримати F-35

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Посол США Том Баррак заявив, що Туреччина повинна відмовитися від російської системи ППО С-400. Це є умовою для повернення країни до програми F-35.

Посол США: Туреччина має відмовитися від російських С-400, щоб отримати F-35
defense.gov

Туреччина має відмовитися від російської системи ППО С-400, якщо хоче повернутися до очолюваної США програми з виробництва та закупівлі винищувачів F-35, заявив посол США Том Баррак, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Баррак, ключовий союзник президента США Дональда Трампа та його посол в Туреччині, заявив у дописі у X, що дві країни ведуть переговори щодо російських систем, які Анкара придбала близько десяти років тому, та свого "бажання знову приєднатися" до програми F-35.

Трамп порушив це питання з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі у вересні, сигналізуючи, що він відкритий для придбання Туреччиною винищувачів F-35. Тим не менш, коментарі посла підкреслюють наполягання Вашингтона, підтриманого іншими членами НАТО, на тому, що Туреччина повинна відмовитися від російської ракетної системи для вирішення спору. Це крок, який Анкара досі не бажає робити.

"Як зазначено в законодавстві США, Туреччина більше не повинна експлуатувати або володіти системою С-400, щоб повернутися до програми F-35", – сказав Баррак. Тісні відносини Трампа та Ердогана призвели "до найплідніших розмов на цю тему за майже десятиліття", сказав він.

"Ми сподіваємося, що ці переговори призведуть до прориву в найближчі місяці, який відповідатиме вимогам безпеки як США, так і Туреччини", – сказав посол.

Минулого тижня Баррак заявив, що питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців, і що Туреччина наближається до позбавлення від С-400.

Туреччина висловила сподівання, що США зможуть скасувати санкції проти її оборонної промисловості, не вимагаючи від Анкари відмови від російської ракетної системи.

Доповнення

Країна придбала С-400 після спроби державного перевороту 2016 року, під час якої американські винищувачі F-16 були використані путчистами для бомбардування ключових цілей, включаючи турецький парламент та околиці палацу Ердогана. Вона щонайменше один раз випробувала ракети С-400 і тримала їх поблизу Анкари.

Юлія Шрамко

