Посол США: Туреччина має відмовитися від російських С-400, щоб отримати F-35

Туреччина має відмовитися від російської системи ППО С-400, якщо хоче повернутися до очолюваної США програми з виробництва та закупівлі винищувачів F-35, заявив посол США Том Баррак, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Баррак, ключовий союзник президента США Дональда Трампа та його посол в Туреччині, заявив у дописі у X, що дві країни ведуть переговори щодо російських систем, які Анкара придбала близько десяти років тому, та свого "бажання знову приєднатися" до програми F-35.

Трамп порушив це питання з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі у вересні, сигналізуючи, що він відкритий для придбання Туреччиною винищувачів F-35. Тим не менш, коментарі посла підкреслюють наполягання Вашингтона, підтриманого іншими членами НАТО, на тому, що Туреччина повинна відмовитися від російської ракетної системи для вирішення спору. Це крок, який Анкара досі не бажає робити.

"Як зазначено в законодавстві США, Туреччина більше не повинна експлуатувати або володіти системою С-400, щоб повернутися до програми F-35", – сказав Баррак. Тісні відносини Трампа та Ердогана призвели "до найплідніших розмов на цю тему за майже десятиліття", сказав він.

"Ми сподіваємося, що ці переговори призведуть до прориву в найближчі місяці, який відповідатиме вимогам безпеки як США, так і Туреччини", – сказав посол.

Минулого тижня Баррак заявив, що питання може бути вирішене протягом наступних чотирьох-шести місяців, і що Туреччина наближається до позбавлення від С-400.

Туреччина висловила сподівання, що США зможуть скасувати санкції проти її оборонної промисловості, не вимагаючи від Анкари відмови від російської ракетної системи.

Доповнення

Країна придбала С-400 після спроби державного перевороту 2016 року, під час якої американські винищувачі F-16 були використані путчистами для бомбардування ключових цілей, включаючи турецький парламент та околиці палацу Ердогана. Вона щонайменше один раз випробувала ракети С-400 і тримала їх поблизу Анкари.