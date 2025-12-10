Посол США: Турция должна отказаться от российских С-400, чтобы получить F-35

$42.070.01
9 декабря, 20:28
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку: в убийстве признался соотечественник
9 декабря, 20:44
Глава Меджлиса Чубаров отреагировал на заявление Трампа о «омываемом четырьмя океанами» Крыме
9 декабря, 21:41
Мародерство России на ВОТ: госдума РФ приняла закон о "бесхозяйном" жилье
9 декабря, 22:28
"Три камня преткновения": WSJ узнала, о чем не смогли договориться Украина и США во время "мирных переговоров"
9 декабря, 23:00
Три поколения семьи эвакуированы из Запорожской прифронтовой зоны
9 декабря, 23:32
публикации
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
05:30
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:34
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности
9 декабря, 12:00
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
9 декабря, 07:23
Никаких санкций, действовать через Россию
8 декабря, 15:38
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам
9 декабря, 16:25
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино
9 декабря, 08:36
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
8 декабря, 15:34
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 66941 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO
5 декабря, 12:40
Посол США: Турция должна отказаться от российских С-400, чтобы получить F-35

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Посол США Том Баррак заявил, что Турция должна отказаться от российской системы ПВО С-400. Это является условием для возвращения страны в программу F-35.

Посол США: Турция должна отказаться от российских С-400, чтобы получить F-35
defense.gov

Турция должна отказаться от российской системы ПВО С-400, если хочет вернуться в возглавляемую США программу по производству и закупке истребителей F-35, заявил посол США Том Баррак, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Баррак, ключевой союзник президента США Дональда Трампа и его посол в Турции, заявил в сообщении в X, что две страны ведут переговоры по российским системам, которые Анкара приобрела около десяти лет назад, и своему "желанию вновь присоединиться" к программе F-35.

Трамп поднял этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме в сентябре, сигнализируя, что он открыт для приобретения Турцией истребителей F-35. Тем не менее, комментарии посла подчеркивают настойчивость Вашингтона, поддержанную другими членами НАТО, в том, что Турция должна отказаться от российской ракетной системы для разрешения спора. Это шаг, который Анкара до сих пор не желает делать.

"Как указано в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35", – сказал Баррак. Тесные отношения Трампа и Эрдогана привели "к самым плодотворным разговорам на эту тему за почти десятилетие", сказал он.

"Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который будет соответствовать требованиям безопасности как США, так и Турции", – сказал посол.

На прошлой неделе Баррак заявил, что вопрос может быть решен в течение следующих четырех-шести месяцев, и что Турция приближается к избавлению от С-400.

Турция выразила надежду, что США смогут отменить санкции против ее оборонной промышленности, не требуя от Анкары отказа от российской ракетной системы.

Дополнение

Страна приобрела С-400 после попытки государственного переворота 2016 года, во время которой американские истребители F-16 были использованы путчистами для бомбардировки ключевых целей, включая турецкий парламент и окрестности дворца Эрдогана. Она по меньшей мере один раз испытала ракеты С-400 и держала их вблизи Анкары.

Юлия Шрамко

