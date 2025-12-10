Посол США: Турция должна отказаться от российских С-400, чтобы получить F-35

defense.gov

Турция должна отказаться от российской системы ПВО С-400, если хочет вернуться в возглавляемую США программу по производству и закупке истребителей F-35, заявил посол США Том Баррак, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Баррак, ключевой союзник президента США Дональда Трампа и его посол в Турции, заявил в сообщении в X, что две страны ведут переговоры по российским системам, которые Анкара приобрела около десяти лет назад, и своему "желанию вновь присоединиться" к программе F-35.

Трамп поднял этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме в сентябре, сигнализируя, что он открыт для приобретения Турцией истребителей F-35. Тем не менее, комментарии посла подчеркивают настойчивость Вашингтона, поддержанную другими членами НАТО, в том, что Турция должна отказаться от российской ракетной системы для разрешения спора. Это шаг, который Анкара до сих пор не желает делать.

"Как указано в законодательстве США, Турция больше не должна эксплуатировать или владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35", – сказал Баррак. Тесные отношения Трампа и Эрдогана привели "к самым плодотворным разговорам на эту тему за почти десятилетие", сказал он.

"Мы надеемся, что эти переговоры приведут к прорыву в ближайшие месяцы, который будет соответствовать требованиям безопасности как США, так и Турции", – сказал посол.

На прошлой неделе Баррак заявил, что вопрос может быть решен в течение следующих четырех-шести месяцев, и что Турция приближается к избавлению от С-400.

Турция выразила надежду, что США смогут отменить санкции против ее оборонной промышленности, не требуя от Анкары отказа от российской ракетной системы.

Дополнение

Страна приобрела С-400 после попытки государственного переворота 2016 года, во время которой американские истребители F-16 были использованы путчистами для бомбардировки ключевых целей, включая турецкий парламент и окрестности дворца Эрдогана. Она по меньшей мере один раз испытала ракеты С-400 и держала их вблизи Анкары.