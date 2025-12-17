$42.180.06
Туреччина планує повернути росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Туреччина веде переговори з росією про повернення систем С-400, щоб розв'язати конфлікт з НАТО та придбати винищувачі F-35. Це дозволить Анкарі відновити військову співпрацю із Заходом та посилити авіацію.

Туреччина планує повернути росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35

Анкара розпочала переговори про повернення російських зенітно-ракетних комплексів С-400, придбаних майже десять років тому. Цей крок покликаний розв'язати тривалий конфлікт із НАТО та відкрити Туреччині шлях до закупівлі американських винищувачів п’ятого покоління F-35. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, Реджеп Таїп Ердоган порушив це питання на зустрічі з володимиром путіним минулого тижня, хоча кремль наразі заперечує факт такої пропозиції.

Шлях до скасування санкцій та оновлення авіапарку

Відмова від російських технологій є ключовою умовою Вашингтона для зняття санкцій із турецького оборонного сектору. Питання С-400 та повернення до програми F-35 Ердоган обговорював із Дональдом Трампом ще у вересні. 

Посол США в Туреччині Том Баррак прогнозує, що проблему буде остаточно вирішено протягом найближчих 4–6 місяців, а турецькі дипломати очікують на скасування обмежень вже наступного року.

Геополітичний контекст та посередництво

Рішення купити С-400 свого часу стало наслідком напружених відносин з адміністрацією Обами та невдалого перевороту 2016 року. Тепер Анкара розраховує, що її статус посередника у війні між росією та Україною змусить москву піти на поступки та погодитися на повернення систем. Реалізація цієї угоди дозволить Туреччині відновити повноцінну військову співпрацю із Заходом та суттєво посилити власну авіацію.

"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
