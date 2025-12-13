"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови із главою кремля володимиром путіним сподівається обговорити мирний план між Україною та росією з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що «мир не за горами».
Деталі
Ердоган зустрівся з путіним у Туркменістані в п'ятницю, і вони оцінили "всеохопні мирні зусилля" для припинення війни, йдеться у заяві офісу Ердогана, опублікованій у п'ятницю, причому Туреччина підтвердила свою готовність підтримувати мирні зусилля.
Після цієї зустрічі з путіним ми сподіваємося мати можливість обговорити мирний план і з президентом США Трампом. Мир не за горами; ми це бачимо
Ердоган сказав путіну в п'ятницю, що обмежене припинення вогню у війні, зосереджене, зокрема, на енергетичних об'єктах та портах, може бути корисним.
"Чорне море не слід розглядати як поле битви. Така ситуація зашкодить лише росії та Україні", - заявив Ердоган у коментарях, опублікованих його офісом у суботу.
"Кожному потрібна безпечна навігація в Чорному морі. Це має бути забезпечено", - зазначив він.
Доповнення
Як зазначає видання, у п’ятницю росія атакувала два українські порти, пошкодивши три турецькі судна, включаючи судно, що перевозило продовольство, про що заявили українські чиновники та один судновласник, через кілька днів після того, як москва погрожувала відрізати Україну від моря.
