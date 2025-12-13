"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом

$42.270.00
49.520.00
ukenru
12:30 • 1796 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 6378 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 10296 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 10313 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11248 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 6250 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 6484 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16683 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 32066 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 39373 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
63%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 23415 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 19511 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 14894 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto08:49 • 7236 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 8526 перегляди
Публікації
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи12:38 • 1640 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 14907 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 29947 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 51796 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 48263 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Берлін
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 1586 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 1932 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 8550 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 48263 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31749 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фільм

"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови із главою кремля володимиром путіним сподівається обговорити мирний план між Україною та росією з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що «мир не за горами».

"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який провів розмову із главою кремля володимиром путіним, заявив, що сподівається обговорити мирний план між Україною та росією з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що "мир не за горами", пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ердоган зустрівся з путіним у Туркменістані в п'ятницю, і вони оцінили "всеохопні мирні зусилля" для припинення війни, йдеться у заяві офісу Ердогана, опублікованій у п'ятницю, причому Туреччина підтвердила свою готовність підтримувати мирні зусилля.

Після цієї зустрічі з путіним ми сподіваємося мати можливість обговорити мирний план і з президентом США Трампом. Мир не за горами; ми це бачимо

- сказав Ердоган журналістам на зворотному рейсі з Туркменістану.

Ердоган сказав путіну в п'ятницю, що обмежене припинення вогню у війні, зосереджене, зокрема, на енергетичних об'єктах та портах, може бути корисним.

Ердоган закликав до обмеженого перемир'я між Україною та рф для енергетики та портів12.12.25, 22:55 • 3948 переглядiв

"Чорне море не слід розглядати як поле битви. Така ситуація зашкодить лише росії та Україні", - заявив Ердоган у коментарях, опублікованих його офісом у суботу.

"Кожному потрібна безпечна навігація в Чорному морі. Це має бути забезпечено", - зазначив він.

Доповнення

Як зазначає видання, у п’ятницю росія атакувала два українські порти, пошкодивши три турецькі судна, включаючи судно, що перевозило продовольство, про що заявили українські чиновники та один судновласник, через кілька днів після того, як москва погрожувала відрізати Україну від моря.

Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували12.12.25, 21:20 • 13245 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Туркменістан
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Україна