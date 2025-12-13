"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который провел разговор с главой кремля владимиром путиным, заявил, что надеется обсудить мирный план между Украиной и россией с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что "мир не за горами", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эрдоган встретился с путиным в Туркменистане в пятницу, и они оценили "всеобъемлющие мирные усилия" для прекращения войны, говорится в заявлении офиса Эрдогана, опубликованном в пятницу, причем Турция подтвердила свою готовность поддерживать мирные усилия.

После этой встречи с путиным мы надеемся иметь возможность обсудить мирный план и с президентом США Трампом. Мир не за горами; мы это видим - сказал Эрдоган журналистам на обратном рейсе из Туркменистана.

Эрдоган сказал путину в пятницу, что ограниченное прекращение огня в войне, сосредоточенное, в частности, на энергетических объектах и портах, может быть полезным.

"Черное море не следует рассматривать как поле битвы. Такая ситуация повредит только россии и Украине", - заявил Эрдоган в комментариях, опубликованных его офисом в субботу.

"Каждому нужна безопасная навигация в Черном море. Это должно быть обеспечено", - отметил он.

Дополнение

Как отмечает издание, в пятницу россия атаковала два украинских порта, повредив три турецких судна, включая судно, перевозившее продовольствие, о чем заявили украинские чиновники и один судовладелец, через несколько дней после того, как москва угрожала отрезать Украину от моря.

