12:30 • 1224 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 5248 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 9428 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 9734 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:44 • 10898 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
07:54 • 5980 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
07:37 • 6276 просмотра
Администрация Трампа готова предоставить Украине гарантию на основе статьи 5 НАТО - Axios
13 декабря, 01:49 • 16637 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 31889 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 39017 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с главой кремля владимиром путиным надеется обсудить мирный план между Украиной и россией с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что «мир не за горами».

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который провел разговор с главой кремля владимиром путиным, заявил, что надеется обсудить мирный план между Украиной и россией с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что "мир не за горами", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Эрдоган встретился с путиным в Туркменистане в пятницу, и они оценили "всеобъемлющие мирные усилия" для прекращения войны, говорится в заявлении офиса Эрдогана, опубликованном в пятницу, причем Турция подтвердила свою готовность поддерживать мирные усилия.

После этой встречи с путиным мы надеемся иметь возможность обсудить мирный план и с президентом США Трампом. Мир не за горами; мы это видим

- сказал Эрдоган журналистам на обратном рейсе из Туркменистана.

Эрдоган сказал путину в пятницу, что ограниченное прекращение огня в войне, сосредоточенное, в частности, на энергетических объектах и портах, может быть полезным.

Эрдоган призвал к ограниченному перемирию между Украиной и рф для энергетики и портов

"Черное море не следует рассматривать как поле битвы. Такая ситуация повредит только россии и Украине", - заявил Эрдоган в комментариях, опубликованных его офисом в субботу.

"Каждому нужна безопасная навигация в Черном море. Это должно быть обеспечено", - отметил он.

Дополнение

Как отмечает издание, в пятницу россия атаковала два украинских порта, повредив три турецких судна, включая судно, перевозившее продовольствие, о чем заявили украинские чиновники и один судовладелец, через несколько дней после того, как москва угрожала отрезать Украину от моря.

Удар по гражданскому судну в Черноморске: в МИД Турции отреагировали

Юлия Шрамко

