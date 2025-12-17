Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-35

Анкара начала переговоры о возвращении российских зенитно-ракетных комплексов С-400, приобретенных почти десять лет назад. Этот шаг призван разрешить длительный конфликт с НАТО и открыть Турции путь к закупке американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источников, Реджеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос на встрече с владимиром путиным на прошлой неделе, хотя кремль пока отрицает факт такого предложения.

Путь к отмене санкций и обновлению авиапарка

Отказ от российских технологий является ключевым условием Вашингтона для снятия санкций с турецкого оборонного сектора. Вопрос С-400 и возвращение к программе F-35 Эрдоган обсуждал с Дональдом Трампом еще в сентябре.

Посол США в Турции Том Баррак прогнозирует, что проблема будет окончательно решена в течение ближайших 4–6 месяцев, а турецкие дипломаты ожидают отмены ограничений уже в следующем году.

Геополитический контекст и посредничество

Решение купить С-400 в свое время стало следствием напряженных отношений с администрацией Обамы и неудачного переворота 2016 года. Теперь Анкара рассчитывает, что ее статус посредника в войне между россией и Украиной заставит москву пойти на уступки и согласиться на возвращение систем. Реализация этого соглашения позволит Турции возобновить полноценное военное сотрудничество с Западом и существенно усилить собственную авиацию.

