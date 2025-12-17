Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-35

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 8030 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 16767 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 32387 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 23311 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 21757 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 20738 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21362 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18537 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28028 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 47312 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
92%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06 • 15301 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"17 декабря, 11:01 • 13495 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 12538 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 11490 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 12914 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 12954 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 11526 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 10675 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 32387 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 35904 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo19:12 • 292 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 2848 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 12571 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 21712 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 56507 просмотра
Актуальное
Техника
Дія (сервис)
Фильм
ЧатГПТ
Социальная сеть

Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-35

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Турция ведет переговоры с Россией о возвращении систем С-400, чтобы разрешить конфликт с НАТО и приобрести истребители F-35. Это позволит Анкаре возобновить военное сотрудничество с Западом и усилить авиацию.

Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-35

Анкара начала переговоры о возвращении российских зенитно-ракетных комплексов С-400, приобретенных почти десять лет назад. Этот шаг призван разрешить длительный конфликт с НАТО и открыть Турции путь к закупке американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источников, Реджеп Тайип Эрдоган поднял этот вопрос на встрече с владимиром путиным на прошлой неделе, хотя кремль пока отрицает факт такого предложения.

Путь к отмене санкций и обновлению авиапарка

Отказ от российских технологий является ключевым условием Вашингтона для снятия санкций с турецкого оборонного сектора. Вопрос С-400 и возвращение к программе F-35 Эрдоган обсуждал с Дональдом Трампом еще в сентябре. 

Посол США в Турции Том Баррак прогнозирует, что проблема будет окончательно решена в течение ближайших 4–6 месяцев, а турецкие дипломаты ожидают отмены ограничений уже в следующем году.

Геополитический контекст и посредничество

Решение купить С-400 в свое время стало следствием напряженных отношений с администрацией Обамы и неудачного переворота 2016 года. Теперь Анкара рассчитывает, что ее статус посредника в войне между россией и Украиной заставит москву пойти на уступки и согласиться на возвращение систем. Реализация этого соглашения позволит Турции возобновить полноценное военное сотрудничество с Западом и существенно усилить собственную авиацию.

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с путиным заявил, что хочет поговорить с Трампом13.12.25, 14:45 • 15894 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Bloomberg L.P.
НАТО
Ракетная система С-400
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Соединённые Штаты
Украина