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Эрдоган заявил, что ожидает хороших новостей по продаже США самолётов и двигателей Турции

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Президент Турции Эрдоган считает сделку по покупке F-35 и двигателей для KAAN близкой к заключению. Трамп заявил, что скоро решит вопрос продажи самолётов Турции.

Эрдоган заявил, что ожидает хороших новостей по продаже США самолётов и двигателей Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что, по его мнению, сделка о покупке Анкарой американских истребителей F-35 и реактивных двигателей американского производства для флагманских турецких истребителей KAAN близка к заключению, передает УНН со ссылкой на CNN.

Говоря о F-35 во время двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом, Эрдоган сказал, что Турции "обещали пять самолетов".

"Мы считаем, что президент Трамп также дал отдельное обещание по этому поводу… и мы надеемся, что новости, которые мы получили ранее, будут продуктивно проверены в будущем", – сказал турецкий лидер.

"Президент Трамп всегда был человеком слова, и, надеемся, что касательно F-35 мы получим плодотворный результат и решение на этом саммите лидеров", – добавил он.

Говоря о двигателях американского производства для турецких истребителей KAAN, Эрдоган сказал, что, по его мнению, Трамп "дал нам несколько хороших новостей, и я верю, что он повторит эти хорошие новости снова, и я думаю, что этими хорошими новостями, вероятно, я поблагодарю его во время этого саммита".

Трамп заявил, что вскоре решит, продавать ли Турции самолеты, несмотря на запрет Конгресса. Он также сказал, что отменит санкции, наложенные на Турцию из-за покупки российской системы противовоздушной обороны.

Напомним

Как писал The New York Times, ожидается, что президент США Дональд Трамп сообщит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что он готов возобновить программу, которая позволит стране покупать истребители-невидимки F-35 американского производства, что отменит запрет, который сам Трамп ввел семь лет назад по соображениям национальной безопасности.

Антонина Туманова

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